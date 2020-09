Simona Halep a vorbit despre faptul că este cea mai constantă jucătoare din ultimii ani: “Ce nebunie! Trebuie să țin asta în minte de fiecare dată când am un moment dificil”

Simona Halep a oferit un interviu site-ului WTA după ce a câștigat trofeul la Roma. Sportiva din România a dat o lecție de forță mentală și a fost plăcut surprinsă atunci când i-au fost prezentate câteva date statistice despre reușitele ei.

Sportiva noastră s-a impus în competiția din capitala Italiei, după ce a avut 6-0 în primul act, iar în setul secund la scorul de 2-1 adversara sa, Karolina Pliskova, a abandonat.

Turneul de la Roma a fost cel de-al treilea cucerit de constănțeancă în 2020. Simona are 14 succese la rând. Înainte de a merge la Paris, Simo a fost intervievată de WTA.

”E impresionant că am făcut asta”

Halep a fost surprins atunci când i s-a spus că începând cu 2014, în fiecare an a ocupat cel puțin o dată locul doi în lume: ”Ce nebunie! Trebuie să țin asta în minte de fiecare dată când am un moment dificil. De fapt, o să le spun celor din echipa mea să îmi amintească, atunci când îmi pierd din încredere.

Cred că merit ceva pentru asta, o să le transmit (n.r. râde). Nu știam acest amănunt, e impresionant că am făcut asta. Știam că nu am căzut din TOP 10, dar aceste date statistice mi se par foarte speciale. Sunt foarte bucuroasă că am reușit să fiu atât de constantă”.

Simona Halep a spus ce înseamnă succesul din capitala Italiei pentru ea: ”Acest trofeu înseamnă enorm, pentru că am visat la el din 2013. Am jucat mereu un tenis bun aici. Să pierd de două ori în finală a fost dureros. În special a doua finală mi-a rămas în minte, pentru că nu mi-am făcut jocul meu. Dar acum sunt foarte fericită că plec acasă cu acest trofeu.

”E un sentiment special să mă impun aici, la Roma”

Am jucat un tenis bun toată săptămâna. Bineînțeles, ultimul act nu a fost cum ne doream, pentru că nimeni nu voia ca Pliskova să se retragă. Dar rămân cu multă încredere după acest turneu, mai ales că în primul set din finală am jucat foarte bine. E un sentiment special să mă impun aici, la Roma”.

Simona Halep a reușit performanțe remarcabile, dar înainte de a se bucura de câștigarea unui Grand Slam sau ocuparea primului loc în lume a trebuit să aibă parte și de dezamăgiri:

”Am pierdut trei finale de Grand Slam înainte să câștig primul titlu de Mare Șlem, am pierdut de 4 ori șansa să devin numărul unu în lume, dar în cele din urmă am urcat pe acea poziție. Da, am suficientă răbdare”.

”Dacă oamenii mă văd principala favorită, foarte bine”

Românca a vorbit și despre turneul de la Roland Garros la care este principala favorită și pe care l-a câștigat o dată până acum: ”Nu știu la ce să mă aștept, pentru că nu am mai jucat un Grand Slam care să se desfășoare într-o bulă, să fim izolați de tot ce ne înconjoară. Dar cred că va fi ceva similar cu ce s-a întâmplat la Praga, cu ce a fost la Roma, din punct de vedere al măsurilor.

Cu presiunea sunt obișnuită. Am fost numărul unu mondial, am luptat în finale de Grand Slam, presiunea nu mai e la fel de mare acum. Dacă oamenii mă văd principala favorită, foarte bine. Eu o să iau fiecare meci în parte, pentru că fiecare partidă e foarte dificilă.

E un turneu de Grand Slam și toți vor să învingă cu orice preț sportivele de top. Voi încerca să mă concentrez pe jocul meu, așa cum am făcut și la Roma, așa cum am făcut și la Praga. Nu mă stresez inutil așteptând un anumit obiectiv. Cred că ar trebui să fim mulțumiți că avem șansa să jucăm din nou, după perioada aceasta foarte dificilă pe care am traversat-o cu toții”.