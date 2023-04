Simona Halep a vorbit pentru site-ul lui Patrick Mouratoglou despre scandalul de dopaj: „A fost un șoc! Mereu am verificat conținutul suplimentelor”

Sportiva româncă a vorbit pentru , site deținut de Patrick Mouratoglou, antrenorul ei, despre cât de greu îi este să nu joace tenis și cum a trăit vestea că a fost depistată pozitiv la testul de doping.

Simona Halep a vorbit pentru site-ul lui Patrick Mouratoglou despre scandalul de dopaj

de dopaj în care este implicată, mărturisind că a fost șocată la aflarea veștii, mai ales că aceasta verifică întotdeauna conținuturile suplimentelor pe care le ia: „Nu știu cum sunt pentru că situația a fost foarte grea.

ADVERTISEMENT

Din punct de vedere emoțional, este greu. Stresul este imens, pentru că nu am crezut că voi întâmpina vreodată o situație ca aceasta. M-am opus întotdeauna dopajului, fiind un mare susținător al sporturilor curate. Așa că la început nu știam cum să abordez această situație.

În timp, am încercat doar să rămân calmă și, de fapt, mă simt încrezătoare pentru că știu că sunt curată și nu am luat nimic, știind că este interzis. Adică o substanță nocivă. Mă face să mă simt un pic mai bine, dar încerc să gestionez situația cât mai mult posibil”.

ADVERTISEMENT

„Am vrut să rămân în tăcere până când cazul ar fi fost rezolvat. Nu am vrut să vorbesc pentru că a fost foarte emoțional. Și, de fapt, nu am putut să o gestionez foarte bine. Dar acum simt nevoia să vorbesc în public, în fața susținătorilor mei, fanilor și publicului, pentru că sunt sigură că vor să știe de ce durează atât de mult și am simțit cu adevărat nevoia să fac asta.

De aceea sunt aici astăzi. Nu am luat cunoștință de nicio substanță interzisă. Sunt un susținător puternic al sporturilor curate și m-am opus întotdeauna dopajului.

ADVERTISEMENT

A fost un șoc. Nu știam cum să abordez situația. Nu știam ce este roxadustatul. N-am auzit niciodată despre el înainte. Am căutat puțin pe internet să aflu ceva despre el. Am înțeles că este o substanță interzisă mare”, a mai spus Simona Halep.

31 de ani are Simona Halep

„Am fost mereu atentă să verific conținutul suplimentelor pe care le iau!”

„Am fost mereu atentă să verific toate componentele suplimentelor pe care le iau, pentru a mă asigura că totul este autorizat. Nu aveam nicio pistă la început despre unde provenea această substanță. Și apoi am vrut să întreb experții să-mi explice cum s-a întâmplat asta și de unde a venit.

ADVERTISEMENT

Așa că, după multă muncă, au descoperit că exista o contaminare, o contaminare a suplimentelor, și de aceea cantitatea era atât de mică în corpul meu. O contaminare apare atunci când cineva ia un supliment autorizat, dar compania care îl vinde face o greșeală și există o cantitate foarte mică de substanță care nu ar trebui să fie acolo.

ADVERTISEMENT

Experții au lucrat mult pentru a găsi motivul acestei contaminări și au descoperit că suplimentul era contaminat. Mă antrenez din greu pentru a fi pregătită să joc tenis din nou cât mai curând posibil”, a .

„Sunt foarte recunoscătoare pentru susținerea pe care am primit-o de la familia și prietenii mei, dar și de la ceilalți jucători de tenis, inclusiv rivalii mei, care mi-au transmis mesaje de încurajare și sprijin.

Îmi doresc cu adevărat să-mi continui cariera în tenis și să concurez la cel mai înalt nivel, însă acest caz a fost un obstacol enorm pentru mine. Sper că această situație se va rezolva cât mai curând posibil și că voi putea reveni pe teren fără restricții sau sancțiuni.

Mulțumesc tuturor celor care m-au susținut și care continuă să o facă, și sper că voi putea să le ofer înapoi o performanță demnă de așteptările lor”, a mai spus Simona Halep.