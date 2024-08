Simona Halep, achiziție de peste 80.000 de euro. E foarte încântată de noua ei mașină: ”O frumusețe”

Simona Halep (32 de ani) își ține la curent fanii cu postări interesante despre activitatea ei sportivă, dar și cu detalii din viața extrasportivă.

Simona Halep, achiziție de peste 80.000 de euro: BMW iX, model electric

Luni, 11 august, la trei zile după ce a anunțat că pentru a încerca să rezolve problema cu accidentarea de la genunchiul stâng, marea campioană și-a prezentat pe noua ei mașină, un BMW iX, model electric.

BMW iX este un SUV crossover de lux de dimensiuni medii, disponibil în diferite configurații, iar cel mai puternic model, iX M60, oferă până la 610 cai putere. Prețurile de pornire variază între 85.000 de euro și 90.000 de euro, versiunea Sport, iar cel mai scump model poate depăși 140.000 de euro.

”Frumusețe”, a scris Halep pe imaginea cu mașina fotografiată într-o spălătorie, alături de haștagul ”bmwfamily”, „Familia BMW”. Simona Halep este o mare pasionată de autoturisme de lux. Colecția dublei câștigătoare de Grand Șlem mai cuprinde un Porsche 911 Carrera S, un Porsche Panamera, un Range Rover, un Mercedes GLE 450 AMG și un Mercedes CLS AMG.

Simona deține permisul de conducere de 12 ani. Ea a dezvăluit că a luat carnetul abia din a treia încercare. ”Am susţinut examenul în aprilie 2012. Nu eram focusată pe subiect. L-am picat de două ori. Am dat doar 21 de răspunsuri corecte din 26, iar a treia oară am făcut 24, l-am luat. La examenul practic nu am avut însă probleme!”, a povestit Simona Halep, într-un interviu acordat ziarului .

În plan sportiv, în ultima vreme lucrurile n-au mers așa cum și-ar fi dorit Simona Halep. , jucătoarea din Constanța a jucat doar două meciuri în circuitul WTA în 2024. Pe 19 martie, cu Badosa, la Miami, învinsă în trei seturi, scor 6-1, 4-6, 3-6, și pe 15 mai, cu McCartney Kessler, la Trofeul Clarins, unde a abandonat, în setul al doilea din cauza problemelor de la genunchi.

Simona Halep a anunțat vineri, 9 august, că speră să revină curând pe teren. ”Am fost în Italia la recomandarea domnului Dobre pentru a încerca să rezolv cu accidentarea. A fost o deplasare benefică și mă bucur tare mult să îl am alături pe domnul Dobre. Sper să mă întorc curând pe teren”, a scris sportiva pe contul ei de Instagram.

Simona Halep luptă să revină în Top 10 WTA

Simona Halep nu se gândește încă la retragere. Ea are ambiția să demonstreze că mai poate performa la nivel înalt, iar visul ei este să urce din nou în Top 10. ”Vreau să mă întorc pe teren. Acesta este viitorul apropiat. Vreau să performez, să fiu destul de aproape de ceea ce am fost, dacă pot. Dacă nu mai pot, aș vrea copii. Acesta este viitorul pe care mi-l doresc: să am copii, să am o familie.

Nu mă pot antrena complet din cauza accidentării. Personalitatea mea este că dacă revin, vreau top 10. Pentru că așa gândesc și așa am fost întotdeauna. Și de aceea poate am fost numărul 1, pentru că întotdeauna mi-am împins limitele în acea direcție.

Dar acum întrebarea este: sunt capabilă din nou să fac asta? Am puterea interioară să fac asta? Nu știu răspunsurile la aceste întrebări. Dar acesta este visul meu dacă revin complet la tenis”, a declarat Simona Halep, într-un interviu amplu acordat publicației franceze .