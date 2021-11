Cu cine joacă Simona Halep în semifinalele de la WTA Linz Open. Posibil duel cu cealaltă sportivă din România rămasă pe tablou

Simona Halep continuă parcursul bun la WTA Linz Open, , scor 4-6, 7-5, 6-0. Constănțeanca a obținut calificarea în penultimul act și se va lua cu învingătoarea meciului Jaqueline Cristian – Veronika Kudermetova pentru un loc în finală.

Adversara Simonei Halep în semifinale la WTA Linz Open

Simona Halep și Jaqueline Cristian s-ar putea întâlni pentru a doua oară în istorie. Ultimul lor meci a avut loc foarte recent, la WTA Transylvania Open, în sferturile de finală ale turneului de la Cluj. Atunci, a 22-a jucătoare a lumii a acces fără emoții în penultimul act, scor 6-1, 6-1.

Jaqueline Cristian are 23 de ani și este pe locul 100 WTA. La Linz, românca a acces pe tabloul principal după retragerea Soranei Cîrstea. În primul tur a învins-o în trei seturi pe Rakhimova, scor 2-6, 6-2, 7-5. În optimi a avut o misiune extrem de facilă. A câștigat după retragerea Rebeccăi Peterson.

În schimb, rusoaica este o adversară mai veche a Simonei. La Linz ar fi deja a treia înfruntare dintre Simona Halep și Veronika Kudermetova. Românca are palmares pozitiv, câștigând ambele confruntări de până acum. Ambele meciuri au avut loc în 2021, la Moscova și la Australian Open. Halep a câștigat de fiecare dată în două seturi, scor 6-1, 7-6, respectiv 6-1, 6-3.

Veronika Kudermetova are 24 de ani și este pe locul 32 WTA. Rusoaica a intrat pe tabloul principal de la Linz direct din faza optimilor, acolo unde a avut nevoie de trei seturi pentru a o învinge pe Kalinina, scor 4-6, 6-4, 6-2.

Câţi bani a încasat Simona Halep pentru calificarea în penultimul act

în valoare de 11.500 de dolari și 110 puncte WTA.

Dacă va ajunge în finală, Simona Halep își va asigura 21.400 de dolari și 180 de puncte WTA. În cazul unui rezultat pozitiv la turneul din Austria, a 22-a jucătoare a lumii ar putea reveni în top 20 WTA, de unde a ieșit în finalul sezonului.

Competiția de la Linz este ultima din acest sezon pentru Halep. Constănțeanca a fost măcinată în acest an de numeroase probleme medicale și a ieșit din top 10 WTA. Dacă se va impune în Austria, acesta va fi primul ei turneu câștigat din 2021.

Simona Halep a revenit în Top 20 WTA după calificarea în semifinalele Linz Open

Victoria Simonei Halep în semifinale i-a adus acesteia un bonus de 110 puncte. Astfel, , depășind-o pe Elise Mertens în ierarhia mondială.

„Mă simt liniștită că am câștigat acest meci. A fost foarte greu. A jucat foarte rapid, foarte puternic. În primul sete nu am avut ce să fac pe teren. Dar în al doilea am jucat mai bine, am jucat slice, am schimbat ritmul, pe parcurs am devenit mai agresivă și pe final am dominat”, a fost prima reacție a Simonei Halep, după victoria cu Jasmine Paolini, scor 4-6, 6-5, 6-0.