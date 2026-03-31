Simona Halep, ajutor nesperat pentru Jannik Sinner: „Este extraordinară, o mare campioană”

Simona Halep, suport neașteptat pentru cel mai în formă star din tenisul mondial. Cum a contribuit „Simo" la performanțele obținute de Jannik Sinner în 2026.
Iulian Stoica
31.03.2026 | 09:10
Jannik Sinner este cel mai în formă tenismen. Cu 34 de victorii din ultimele 36 de meciuri, sportivul italian a recunoscut că Simona Halep a avut o influență neașteptată în parcursul său din 2026. Cum a reușit românca să îl ducă pe linia de plutire pe ocupantul locului doi din clasamentul ATP.

Simona Halep a efectuat o sesiune de antrenament cu Jannik Sinner la finalul lui 2025, la Dubai. Experiența de pe terenul de tenis cu sportiva română a avut un impact pozitiv pentru italian în 2026, iar rezultatele obținute vorbesc de la sine, Sinner fiind primul tenismen care reușește să se impună, după 9 ani, la turneele de la Indian Wells și Miami.

Într-un interviu oferit după triumful de la Miami Open, Jannik Sinner a vorbit la superlativ despre sportiva româncă. Mai exact, italianul a transmis că Simona Halep este o mare campioană, iar experiența alături de „Simo” de la Dubai l-a ajutat foarte mult în rezultatele obținute în anul 2026.

„A fost minunat, plin de emoții, pentru că nu am văzut-o foarte des în circuit. Discuțiile cu ea m-au ajutat mult să înțeleg cum să gestionez anumite lucruri. Pe teren este extraordinară, o mare campioană. A fost un moment foarte frumos. Mulțumesc”, a declarat Jannik Sinner, într-un interviu oferit pentru DigiSport.

Darren Cahill, actualul antrenor al lui Sinner

Darren Cahill este un antrenor cunoscut publicului din România. Fostul tenismen a pregătit-o pe Simona Halep în anii de glorie, când „Simo” conducea clasamentul WTA. În prezent, Cahill, alături de Simone Vagnozzi, îl antrenează pe Jannik Sinner, iar italianul a avut doar cuvinte de laudă la adresa mentorului său.

„Darren este o piesă-cheie în echipa noastră; ne ține uniți. Experiența lui este fundamentală în momentele speciale, mai ales când lucrurile nu merg cum ne dorim. După Turneul Campionilor am avut o discuție foarte bună. Am făcut un pas înainte și totul a funcționat bine.

Mă bucur că poate rămâne încă un an; este foarte important la nivelul la care mă aflu acum. Combinația cu Simone este excelentă. Au foarte multă încredere unul în celălalt, iar decizia lui de a rămâne alături de mine este cea corectă”, a mai spus Jannik Sinner.

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
