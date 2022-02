Simona Halep – Alison Riske, Live video ora 17:00 în turul 1 la WTA Dubai. Fără antrenor, la primul examen după Australian Open

Meciul Simona Halep – Alison Riske are loc luni, 14 februarie, cu începere în jurul orei 17:00, în cadrul primului tur al puternicului turneu de tenis feminin de la Dubai, din Emiratele Arabe Unite, turneu de 500 de puncte WT şi premii totale de 700.000 de dolari.

Unde se joacă meciul Simona Halep – Alison Riske, în turul 1 la WTA Dubai

Întâlnirea Simona Halep – Alison Riske se dispută luni, 14 februarie, de la ora 17:00, în primul tur al turneului WTA de la Dubai, pe terenul principal de la complexul Aviation Club Tennis Centre, din capitala Emiratelor Arabe Unite. Este o competiţie la care vor fi, ca de obicei, mulţi spectatori, acum având loc întrecerea feminină, iar în perioada 21-26 februarie cea masculină.

Accesul spectatorilor va fi făcut pe baza cunoscutului protocol sanitar de prezentare a certificatului COVID, Emiratele Arabe Unite fiind printre ţările unde vaccinarea a fost efectuată în proporţie de peste 90 la sută, deci sunt de aşteptat mulţi spectatori în tribune, mai ales că sunt prezente destule dintre jucătoarele de top.

Cine transmite la TV partida Simona Halep – Alison Riske

Partida Simona Halep – Alison Riske se joacă luni, 14 februarie, de la ora 17:00, în turul 1 al turneului WTA Dubai, pe terenurile din complexul Aviation Club Tennis Centre şi va putea fi uemărită în direct şi în exclusivitate pe micul ecran pe postul Digi Sport 2. O mai puteţi viziona şi intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Se anunţă o vreme excelentă luni, 14 februarie, la Dubai, cu mult soare şi o temperatură de 24 de grade, iar gradul de umiditate din aer este perfect, doar 54 la sută, deci oxigenerea jucătoarelor nu va avea de suferit, cum s-a întâmplat la Australian Open, unde a fost umiditate excesivă în aer.

Simona Halep nu pune nici un fel de presiune asupra ei

Este clar că se află pe o pantă descendentă a carierei, ocupând momentan locul 22 WTA. Sportiva constănţeancă spune că va mai rămâne în activitate atâta timp cât va continua să simtă plăcerea jocului, nepunând însă nici un fel de presiune a rezultatelor asupra ei.

cu care a mers la Mlebourne, la Australian Open, Adrian Marcu şi Daniel Dobre şi a decis să participe la Duty Free Tennis Championships de la Bubai fără a avea un alt antrenor. Doar un sparring-partner, Arnaud Restifo, de la Academia Mouratoglu o va însoţi la Dubai şi la Doha.

Simona Halep se pregăteşte de o vizită la Academia Mouratoglu din Franţa

După ce va încheia prezenţa la cele două turnee din Golf, Dubai şi Doha, Simona va merge în Franţa, pentru a vizita Academia Mouratoglu. „Vreau să văd cum termin aceste două turnee, mă întorc acasă, apoi plănuiesc să merg acolo, la Academie. Nu am mers niciodată și îmi doresc asta. Vreau să «investesc» în dezvoltarea pe care mi-o doresc în acest an.

Așa am simțit, după ce am încheiat colaborarea cu antrenorii din România, că următorul pas trebuie să-l fac către internațional. Mulți jucători de top sunt acolo, am înțeles că este o atmosferă foarte plăcută, așa că am vrut să încerc”, a declarat sportiva.

nu se grăbeşte să îşi stabilească un nou antrenor, declarând că a mai fost în această situaţie în 2013 şi 2014 şi a fost OK.

Cote la pariuri la jocul Simona Halep – Alison Riske

Bookmakerii mai au încă un deosebit respect pentru Simona Halep, care a primit o cotă absolut modică la meciul cu Alison Riske. 1,18-1,20 este cota la victorie a Simonei, deşi are în gaţă numărul 55 WTA. Riske are cotă 5,00 la victorie, iar un singur set câştigat are cotă 2,20.

Simona Halep este câştigătoare în două rânduri la Dubai, în 2015 şi 2020, iar în faţa americancei Alison Riske conduce cu 3-0, victorii la Roma cu 2-0 în 2015, cu 2-1 la Bijing în 2017 şi cu 2-1 la Roland Garros în 2018, în ambele jocuri adversara câştigând primul set. Riske are şi ea trei turnee WTA câştigate în carieră şi a câştigat aproape 6 milioane de dolari.