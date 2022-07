Simona Halep, all in pentru încă un titlu la Wimbledon: “Dacă este o mică şansă să câştig, fac totul!”. Laude la adresa lui Mouratoglou

Simona Halep s-a calificat în semifinalele turneului de la Wimbledon, după ce a învins-o în două seturi, 6-2, 6-4, pe Amanda Anisimova. Românca o va întâlni în penultimul act pe Elena Rybakina, care a trecut de Ajla Tomljanovic.

Simona Halep, all in pentru încă un titlu la Wimbledon: “Toate meciurile au fost diferite faţă de 2019”

La conferinţa de presă de la finalul meciului, Simona Halep a declarat că evoluţia ei creşte de la meci la meci, chiar dacă există diferenţe importante în comparaţie cu 2019, când a câştigat turneul:

“Sunt foarte fericită că m-am întors în semifinale, aici, la Wimbledon. Este unul dintre turneele mele preferate şi este ceva special. A fost un meci grozav azi şi sunt foarte mulţumită cum am evoluat.

Faţă de 2019 sunt diferită. Joc diferit. Acum joc bine. Toate meciurile au fost diferite faţă de 2019. Aşa că am încredere şi îmi face plăcere să fiu pe teren. Cred că de la meci la meci am jucat din ce în ce mai bine. Am avut adversari dificili şi am făcut ce am avut de făcut în fiecare zi”.

“Mă simt bine fizic, la fel şi mental. Da, sunt pregătită să joc mâine”

Indiferent de cum se va încheia parcursul la acest turneu, Simona Halep a declarat că este mândră de ce a realizat şi a tras un semnal de alarmă pentru adversară, se simte excelent fizic şi psihic, chiar dacă meciul va avea loc la o zi distanţă:

“Sunt super bucuroasă cu ce am realizat. M-am chinuit mult, am spus de multe ori. Acum, să fiu în semifinalele unui turneu de Grand Slam, înseamnă mult. Îmi dau credit pentru asta şi am fost foarte bună în perioada asta de două-trei luni. Am tras din greu. Este o bucurie să fiu din nou în semifinalele unui turneu de Grand Slam.

Sunt pregătită de meci. Mă simt bine fizic, la fel şi mental. Da, sunt pregătită să joc mâine. Este acelaşi lucru şi pentru ea, a jucat tot azi. Nu mă gândesc la aceste lucruri. Mă gândesc doar la faptul că este o şansă frumoasă să joc în semifinale la Wimbledon”.

“Dacă este o şansă mică să câştig turneul, o să încerc să o fac. O să muncesc din greu”

Simona Halep nu a apucat să joace la Wimbledon din postură de învingătoare, în condiţiile în care turneul din 2020 a fost anulat din cauza pandemiei:

“La startul turneului am spus acest lucru (n.r. despre faptul că nu a apucat să joace primul meci pe Terenul Central în calitate de campioană) pentru că am fost întrebată. Singura şansă să deschid acest turneu este să câştig din nou.

Sunt în semifinale, dar sunt departe de câştigarea turneului. Aşa că mâine va fi o nouă provocare, o mare provocare şi o să dau tot ce am mai bun. Dacă este o şansă mică să câştig turneul, o să încerc să o fac. O să muncesc din greu”.

“Am refuzat gândul că revine la 5-5. Chiar dacă era 0-40. Am servit bine şi am crezut că pot încheia meciul cu 6-4”

Finalul meciului cu Anisimova a fost dificil pentru Halep. , dar românca a reuşit să închidă meciul deşi a fost condusă cu 0-40:

“Finalul nu a fost uşor pentru că am simţit că joacă fără să aibă nimic de pierdut, aşa că fiecare minge a devenit greu de lovit. Am refuzat gândul că revine la 5-5. Chiar dacă era 0-40. Am servit bine şi am crezut că pot încheia meciul cu 6-4. Chiar am crezut”, a explicat Halep.

În ceea ce priveşte căderea din punct de vedere emoţional a Amandei Anisimova, căreia i-au dat lacrimile în timpul meciului, Simona Halep a spus că probabil emoţiile prea mari au copleşit-o pe adversară:

“Nu ştiu ce face oponentul pentru că sunt foarte concentrată pe ce am de făcut. Mereu am făcut asta. Dar, îmi imaginez că e emoţionant să joc pe “Central”, în sferturi de finală la Wimbledon, un turneu foarte special. Probabil, emoţiile sunt mari.

A fost în această ipostază în 2019. Da, nu o ştiu aşa bine. Am trecut prin astfel de emoţii în urmă cu mai mulţi ani şi nu sunt uşor de gestionat. Dar sunt emoţii frumoase, data viitoare va face faţă mai bine, cu siguranţă”.

“Sunt o persoană diferită. Chiar cred asta. Sunt mai puternică, mă refer şi la nivel emoţional”

Simona Halep a jucat prima semifinală de la Wimbledon în 2015. Faţă de acea perioadă, Simo consideră că este o persoană complet diferită, mai puternică din punct de vedere emoţional:

“Am jucat semifinale cu câţiva ani în urmă, în 2015, dacă îmi amintesc bine. Au fost câteva sferturi de finală, mereu m-am simţit bine pe iarbă. Dar, da, în 2019, am început să mă simt că sunt conectată cu iarba. M-am simţit în siguranţă pe picioarele mele. Asta mă ajută să mă mişc relaxată, să simt jocul. Chiar simt bine jocul acum.

Este diferit pentru că sunt mulţi ani de la prima mea semifinală. Sunt o persoană diferită. Chiar cred asta. Sunt mai puternică, mă refer şi la nivel emoţional. Îmi controlez emoţiile mai bine.

Am experienţă. Dar este mereu special când păşeşti pe teren în semifinalele unui turneu de Grand Slam. Aşa că o să văd mâine şi o să vă spn cum mă simt. Dar va fi frumos, cu siguranţă”, a explicat Halep.

“Trebuie să ating serviciul ei şi să încerc să îl pun în teren. Ştiu că loveşte bine mingea”

Elena Rybakina are 44 de aşi până acum în turneu. Simona Halep nu a părut îngrijorată de puterea la serviciu a adversarei, spunând că a mai evoluat de câteva ori împotriva ei şi trebuie să găsească o soluţie la jocul agresiv:

“Trebuie să ating serviciul ei şi să încerc să îl pun în teren. Ştiu că loveşte bine mingea, am jucat cu ea de câteva ori. Sunt sigură că are multă încredere în ea, fiind în semifinale, aici, la Wimbledon. Este un nou meci, o nouă provocare. Sunt pregătită şi o să dau totul”.

“Finala din 2019 a fost cel mai bun din viaţa mea. Acum joc foarte bine”

În cadrul conferinţei, Halep şi-a amintit şi de meciul cu Serena Williams din finala turneului din 2019, reiterând că a fost cel mai bun meci al carierei. Halep susţine că a învăţat să facă faţă mai bine emoţiilor graţie experienţei şi a faptului că a fost deschisă să înveţe:

“Finala din 2019 a fost cel mai bun din viaţa mea. Acum joc foarte bine. Mă simt încrezătoare că simt jocul la fel de bine ca atunci. Doar lucruri pozitive, amintiri frumoase. Şi da, mă simt bine când mă gândesc.

Experienţa, meciurile pe care le-am jucat, am fost în această poziţie. Când eşti în această poziţie data viitoare, te simţi mai bine. Simţi că ai fost acolo, ai învăţat câteva lucruri din momentele respective. Tot timpul am fost deschisă să învăţ”

“Cu Patrick ne-am înţeles foarte bine din prima. În primul rând, este o persoană cu un suflet bun”

În final, Simona Halep l-a lăudat pe Patrick Mouratoglou, despre care spune că a avut un rol important în revenirea ei în prim plan. Francezul i-a dat încredere că poate fi din nou jucătoarea de altă dată:

“Cu Patrick ne-am înţeles foarte bine din prima. În primul rând, este o persoană cu un suflet bun. Ne-am conectat din primul minut. Ca antrenor, vorbeşte foarte simplu, dar foarte puternic. Iau tot ce spune el într-un mod pozitiv şi bun şi pun în practică.

Este uşor pentru mine să iau informaţiile şi să le pun în practică. E pozitiv. A avut încredere în mine că încă pot fi o jucătoare bună. Mi-a tranmis din încrederea sa şi am început să cred din nou în mine. El crede că orice e posibil. Şi asta mă ajută mult în ceea ce fac”, a spus Halep.

Meciul dintre se va disputa joi, de la ora 17:00, pe “Terenul Central” de la Wimbledon. În cealaltă semifinală se întâlnesc Ons Jabeur şi Tatjana Maria.