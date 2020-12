Simona Halep, analiză la finalul lui 2020: ”Adevăraţii super eroi ai acestui an sunt asistenţii medicali”

Jucătoarea de tenis Simona Halep a făcut o analiză la finalul lui 2020 și a ținut să le mulțumească tuturor cadrelor medicale pentru implicarea de care au dat dovadă în toată această perioadă măcinată de pandemia de Covid-19.

Campioana noastră a fost și ea infectată cu coronavirus și a fost nevoită să stea în izolare la domiciliu și a dezvăluit că nu știe cum s-a îmbolnăvit. Ea a menționat că a avut febră, dureri de cap şi dureri musculare, dar nu a avit probleme de respitație.

După ce s-a vindecat, ocupanta locului 2 în clasamentul WTA a ținut să transmită, prin intermediul rețelelor de socializare, un mesaj de mulțumire pentru medici.

Analiza Simonei Halep la încheierea anului 2020

Odată cu intrarea în luna decembrie, Simona Halep a făcut o analiză a anului 2020, atât din punct de vedere sportiv, cât și din punct de vedere social în urma crizei provocate de pandemia de Covid-19.

”2020… ce să spun? A fost unul dintre cei mai dificili ani din viaţa noastră. Când mi-a fost luat tenisul, am făcut un pas înapoi şi mi-am dat seama cât de recunoscătoare am fost că pot face sportul pe care îl iubesc pentru a trăi.

Am fost mândră să revin şi să câştig 2 titluri, să construiesc o serie de victorii de 17 meciuri şi să termin în top 4 pentru al 7-lea an consecutiv. Vreau să mulţumesc echipei mele pentru toată munca depusă şi pentru sacrificiile făcute în acest an.

Nu a fost uşor, dar am învăţat cu toţii multe. Adevăraţii super eroi ai acestui an, totuşi, sunt asistenţii medicali care luptă pentru noi în fiecare zi. Abia aştept să vă văd pe toţi pentru sezonul 2021, Simo”, a scris sportiva pe contul de Facebook.

WTA a anunțat lista sportivelor nominalizate pentru titlul de jucătoarea anului 2020. Simona Halep este și ea pe listă, grație celor trei trofee câștigate în primăvară și vară: Dubai, Praga și Roma.

