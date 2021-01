Simona Halep, analizată de o campioană: „Are nevoie să câştige un nou Grand Slam”

Simona Halep este analizată de o fostă mare jucătoare, care e de părere că românca regretă că a decis să nu mai participe la turneul US Open.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Numărul doi mondial a participat în anul trecut doar la șase turnee din cauza pandemiei de coronavirus, dintre care a câștigat trei în mod consecutiv, lucru fără precedent în cariera sportivei.

Halep s-a axat exclusiv pe Roland Garros și a decis să nu participe la US Open, însă a fost eliminată în optimi la Open-ul Francez, de tânăra Swiatek.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Lindsay Devenport a vorbit despre sezonul Simonei Halep: „Australian Open va fi o provocare”

Fosta triplă câștigătoare de Grand Slam, Lindsay Devenport, a vorbit într-un interviu pentru Tennis Channel despre ceea ce o așteaptă pe Simona în noul sezon al circuitului WTA, care se va disputa în condiții deosebite, din cauza pandemiei, la fel ca în anul precedent, iar Halep a început deja antrenamentele pentru Australian Open.

Americanca e de părere că Simona are mare nevoie să cucerească un nou trofeu de Grand Slam, după dezamăgirile de anul trecut: „Cred că are nevoie să câștige un nou Grand Slam. A fost numărul 1 în lume, are deja două titluri de Grand Slam, dar pe măsură ce înaintezi în vârstă apar noi provocări”, a spus fosta jucătoare de tenis.

ADVERTISEMENT

În același timp, Devenport consideră că cel mai regret al Simonei de anul trecut e faptul că nu a participat la turneul de Grand Slam de US Open: „Cred că Simona regretă faptul că nu a jucat la US Open. Mulți jucători nu au știut la ce să se aștepte la New York, iar Simona a fost puțin speriată de protocoalele sanitare”, a mai explicat Devenport.

Lindsay Devenport: „Aceasta este ținta ei, un nou trofeu major în 2021”

Devenport e convinsă că Simona Halep va da tot ce are mai bun în acest an pentru a mai cuceri cel puțin un turneu de Grand Slam, iar Australian Open va fi cu siguranță o provocare: „Cred că Halep își propune să își ridice nivelul în turneele de Grand Slam din 2021”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Lindsay Devenport spune lucrurilor pe nume și a declarat că Simona Halep nu a avut nicio șansă la French Open împotriva lui Swiatek: „Apoi, la Roland Garros nu a obținut ce și-a dorit, pierzând fără drept de apel în optimi cu Iga Swiatek”.

Pe de altă parte, Simona are șanse destul de mari la turneul din Australia, după ce anul trecut a pierdut neașteptat în fața Garbinei Muguruza: „A pierdut la limită cu Muguruza în semifinale, anul trecut, irosind mai multe oportunități. În concluzie, aceasta este ținta ei, un nou trofeu major în 2021″, a spus Davenport, pentru Tennis Channel.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT