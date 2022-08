Simona Halep – Anastasia Potapova live stream la ora 00:00 în turul 1 la WTA Cincinnati. Învingătoarea de la Toronto, trimisă pe terenul 3!

Meciul Simona Halep – Anastasia Potapova are loc în cursul nopții de marți, 16 august, spre miercuri, 17 august, cu începere de la ora 00:00, ora României, ora 17:00 în SUA, în cadrul turului 1 al Mastersului de 1000 de puncte de la Cincinnati. Inițial, Simona trebuia să o întâlnească pe jucătoarea cehă Karolina Muchova, dar aceasta s-a retras, acuzând o accidentare la mână.

Unde se joacă meciul Simona Halep – Anastasia Potapova

Întâlnirea Simona Halep – Anastasia Potapova se dispută în noaptea de marți, 16 august, spre miercuri, 17 august, de la ora 00:00, ora României, ora 17:00, ora Canadei, pe terenul 3, o decizie cel puțin ciudată din partea organizatorilor în condițiile în care

Este al doilea Masters de 1000 de puncte din cadrul US Open Series, care va culmina din 29 august până în 11 septembrie cu ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open la New York. Înainte de US Open mai are loc la feminin un turneu de 250 de puncte la Cleveland dar Simona Halep nu va fi prezentă, odihnindu-se înainte de Grand Slam.

Cine transmite la TV partida Simona Halep – Anastasia Potapova

Partida Simona Halep – Anastasia Potapova se joacă în cursul nopții de marți, 16 august spre miercuri, 17 august, de la ora 00:00, ora României, pe terenul 3 al complexului Lindney Family Tennis Center din Mason, suburbie a orașului Cincinnati, metropola statului Ohio, în turul 1 al Mastersului de 1000 de puncte. Jocul este transmis în direct și în exclusivitate pe programul Digi Sport 2, dar îl mai puteți urmări și intrând pe site-ul FANATIK în format live stream.

La Cincinnati marți, 16 august, miercuri, 17 august și joi, 18 august, meteorologii anunță vreme frumoasă, cu cer mai mult senin, maxima urmând a ajunge până la 28 de grade la ora amiezii. Problema cu care se pot confrunta sportivii este umiditatea aerului foarte ridicată, în jur de 85 la sută, ceea ce este foarte mult.

Cine este Anastasia Potapova, adversara de astăzi a Simonei Halep

Adversara Simonei Halep, rusoiaca Anastasia Potapova, are 21 de ani și vine din postura de lucky-looser, deoarece în calificări a pierdut în fața compatrioatei sale, Anna Kalinskaya în două seturi, dar i-a oferit posibilitatea de a accede pe tabloul principal.

Anastasia are un titlu WTA și a jucat anul acesta finala de la Praga, pierdută în fața cehoaicei Maria Bouzkova. Este fostă campioană la Wimbledon la junioare dar datorită calităților fizice cochetează și cu cariera de fotomodel. Fanii chiar o îndeamnă să renunțe la tenis. “Se întâmplă deseori să-mi scrie: ‘Lasă-te de tenis. De ce mai joci? Mergi la modeling’. De ce să fiu deranjată? E plăcut, într-un fel.”

Istoricul întâlnirilor dintre Simona Halep și Anastasia Potapova

Pentru Simona Halep meciul cu rusoiaca Anastasia Potapova, locul 54 WTA, nu reprezintă o premieră. Cele două sportive s-au mai aflat față în față de două ori și de fiecare dată cea care a avut câștig de cauză a fost românca. Mai mult, în nici una Potapova nu a reușit să câștige vreun set.

Primul meci a avut loc la începutul anului 2021 la turneul Gippsland Trophy de la Melbourne, premergător Australian Open și s-a încheiat cu scorul de 6-4, 6-4 în favoarea lui Halep. Al doilea, în același an, s-a desfășurat la Moscova și a revenit Simonei și mai clar, cu 6-1, 6-4. Cu toate acestea Potapova crede că poate produce surpriza la Cincinnati, dacă nu va mai comite la fel de multe greșeli ca în precedentele întâlniri directe.

Cote la pariuri pentru jocul Simona Halep – Anastasia Potapova din turul 1 la Cincinnati

Pentru casele de pariuri Anastasia Potapova este o victimă sigură în confruntarea cu Simona Halep. Motiv pentru care cota la victorie a româncei este aproape modică, între 1,20 și 1,25, în funcție de agenții iar cea a rusoiacei ajunge la 4,40-4,50. Și un singur set adjudecat de Potapova are o supercotă, între 2,20-2,30. Și varianta total seturi peste 2,5 are cotă excelentă, 3.10.

De altfel, toate partidele dintre Simona Halep și Anastasia Potapova au avut cote foarte mici pentru victoria constănțencei și extrem de mari pentru succesul Potapovei. La turneul de la Melbourne cota Simonei a fost de 1,30 iar la Moscova a fost cu puțin mai ridicată, 1,35, dar de fiecare dată s-a dovedit a fi o investiție sigură pentru cine a pariat pe succesul lui Halep.