Simona Halep, anunț de ultima oră despre accidentarea la spate și startul Australian Open: “Am făcut un tratament azi-noapte!”

Cu doar două zile înainte de startul Australian Open 2021, Simona a oferit un interviu la Melbourne. A vorbit despre starea ei de sănătate și despre așteptările din turneu.

Simona Halep a suferit o accidentare la spate în timpul partidei cu Ekaterina Alexandrova, din sferturile de finală la Gippsland Trophy. Deși a terminat meciul pe teren, a fost învinsă clar, scor 2-6, 1-6.

La conferința de presă organizată cu ocazia Media Day, Simona Halep a oferit câteva declarații încurajatoare. Românca nu pare deloc îngrijorată de situație și este convinsă că va putea concura la cel mai înalt nivel. A mai precizat că a făcut un tratament în noaptea după meci.

Simona Halep, afectată de condițiile meteo de la Melbourne! Este convinsă că va fi în cea mai bună formă la Australian Open

“Am avut ceva de suferit din cauza condițiilor meteo. Mușchii de la spate s-au blocat puțin. Dar am făcut un tratament azi-noapte, după meci, și în această dimineață. Mă simt mai bine acum. Nu este nimic periculos.

Sunt obișnuită, pentru că mi se întâmplă atunci când este mai frig afară. Am pățit asta și la Roland Garros, anul trecut. Nu sunt foarte îngrijorată, dar încerc să mă ocup de această problemă. Mă voi antrena normal în următoarele zile, înainte de startul turneului”, a declarat Simona Halep.

Simona Halep a vorbit și despre cele două săptămâni pe care le-a petrecut în carantină. Și diferențele dintre această variantă și ceea ce s-a întâmplat la Paris, unde nu a fost nevoie de carantină. Dar nici nu a avut voie să iasă din camera de hotel, decât pentru a merge la meciuri și la antrenamente.

Simona Halep, despre circuitul WTA în timpul pandemiei de coronavirus: “Este foarte greu să stai 14 zile în carantină”

“Este foarte greu să stai 14 zile în carantină. Pe de altă parte, și când ești tot timpul în bulă, cum s-a întâmplat la Paris, e neplăcut. Te saturi de camera de hotel și de terenurile de antrenamente. Simți nevoia să mai vezi oameni, să faci lucruri diferite.

Cel mai bine ar fi să revenim la normal și să nu mai fie nevoie să ne facem aceste griji. Nu știu dacă jucătorii vor fi afectați. Eu una sunt OK din punct de vedere mental”, a mai declarat Simona Halep la conferința de presă.

Simona Halep a vorbit și despre așteptările în turneu și confruntarea din runda inaugurală. O va înfrunta pe Lizette Cabrera, locul 140 WTA. Australianca este beneficiara unui wild-card pentru a avea acces pe tabloul principal la Australian Open 2021.

Simona Halep – Lizette Cabrera, în turul 1 la Australian Open 2021: “Nu am foarte multe date despre jocul ei”

“Mereu mă gândesc să obțin un rezultat cât mai bun atunci când vin aici. Știu că am reușit în trecut să ajung până în fazele superioare, deci am încredere că o pot face din nou. Pe de altă parte, nu vreau să pun presiune pe mine. Sunt concentrată, încerc să obțin rezultate cât mai bune.

Nu o știu pe Lizette Cabrera, nu am mai jucat împotriva ei până acum. Nu am foarte multe date despre cum lovește mingea. Am văzut niște meciuri pe Internet. Mereu este o provocare în prima rundă, mă voi antrena și voi încerca să fiu pregătită”, a declarat Simona Halep.

Simona Halep a vorbit și despre revenirea Biancăi Andreescu în circuit, după un an de pauză. Este nerăbdătoare să o înfrunte din nou pe jucătoarea de 20 de ani, despre care a avut numai cuvinte de laudă. Acest lucru ar putea să se întâmple în semifinalele Australian Open 2021.

Simona Halep o laudă pe Bianca Andreescu: “Este o mare luptătoare, dă totul pentru victorie. O admir!”

“Bianca este o mare luptătoare. Dă totul pentru victorie la fiecare meci, ceea ce admir la ea. Este foarte tânără, dar are curajul să nu țină cont de adversara pe care o înfruntă. Nu se teme de nimeni, are un mental foarte puternic. De asemenea, și loviturile ei sunt puternice”, a mai declarat Simona.

Simona Halep a explicat și care este secretul ei pentru a sta în top 10 WTA de șapte ani fără înterupere. Ia tenisul foarte în serios, îl consideră ca un adevărat job. A avut o atitudine profesionistă și a muncit foarte mult.

“Am fost foarte concentrată pe job-ul meu. Pentru că eu așa consider tenisul, un job. Așa îl percep în capul meu. Desigur, există pasiune și plăcere pentru acest sport. Dar înainte de toate este un jop. Nu fac absolut nimic care mi-ar putea afecta jocul.

Sunt foarte profesionistă și cred că am muncit din greu pentru tot ceea ce am obținut. Când eram mai mică era mai distractiv. Ceva nou în fiecare zi. Dar de 5-7 ani este un job, chiar dacă am și pasiunea care mă ajută să merg înainte”, și-a încheiat Simona Halep interviul oferit la Media Day.