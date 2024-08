Simona Halep, anunț de ultimă oră despre revenirea pe teren: ”A fost o deplasare benefică”

Simona Halep (32 de ani) le dă speranțe fanilor săi că va reveni cât mai curând posibil în circuitul WTA. Indisponibilă de trei luni din cauza unor dubla campioană de Grand Șlem a anunțat pe contul său de Instagram că a fost recent în Italia pentru tratament.

Simona Halep, anunț de ultimă oră despre revenirea pe teren

”Un mic update pentru susținătorii mei: în primul rând vă mulțumesc pentru toate mesajele frumoase!!! Am fost în Italia la recomandarea domnului Dobre pentru a încerca să rezolv cu accidentarea. A fost o deplasare benefică și mă bucur tare mult să îl am alături pe domnul Dobre. Sper să revin pe teren în curând”, a scris Simona Halep pe Instagram.

ADVERTISEMENT

Mesajul campioanei din Constanța a fost postat alături de o fotografie optimistă cu antrenorul Daniel Dobre, cel care a antrenat-o pe . În imagine se poate observa că fostul număr 1 mondial are două plasture deasupra genunchiului stâng.

Simona Halep este indisponibilă de trei luni

, Simona Halep a jucat doar două meciuri oficiale. A pierdut cu Badosa, la Miami, pe 19 martie, scor 6-1, 4-6, 3-6, și s-a retras din cauza problemelor de la genunchi în meciul cu McCartney Kessler, de la Trofeul Clarins, pe 15 mai, la scorul de 7-5, 2-3.

ADVERTISEMENT

Starea Simonei Halep pare mult schimbată în bine față de luna trecută, când anunța că își anunța fanii că nu are cele mai bune vești pentru despre situația ei medicală.

“Am vrut să vin cu o mică actualizare a stării de sănătate, deoarece am fost departe de teren în ultima vreme. Nu sunt cele mai bune vești, dar am vrut să le împărtășesc oricum. De câteva luni, mă lupt cu o accidentare la genunchi. Este o accidentare pe care nu am mai avut-o până acum și a fost greu de gestionat, durerea persistând.

ADVERTISEMENT

A fost o perioadă foarte dificilă (aproape doi ani) din punct de vedere mental și emoțional pentru mine, iar asta nu m-a ajutat deloc. Am decis să-mi iau timpul necesar pentru a mă recupera în mod corespunzător, mai degrabă decât să mă antrenez și să joc cu durere.

Instinctul meu a fost întotdeauna să încerc să revin cât mai repede posibil, dar nu sunt o mașină, sunt o ființă umană și am nevoie de timp pentru a-mi reveni după tot prin ce am trecut.

ADVERTISEMENT

Vă voi ține la curent și, ca întotdeauna, vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul vostru permanent. Sper să fiu din nou pe teren foarte curând”, a notat Simona Halep pe contul ei de .

Simona Halep vrea să revină în Top 10 WTA

Simona Halep nu renunță, vrea să revină în circuitul WTA și să ajungă în Top 10. ”Vreau să mă întorc pe teren. Acesta este viitorul apropiat. Vreau să performez, să fiu destul de aproape de ceea ce am fost, dacă pot. Dacă nu mai pot, aș vrea copii. Acesta este viitorul pe care mi-l doresc: să am copii, să am o familie.

Nu mă pot antrena complet din cauza accidentării. Personalitatea mea este că dacă revin, vreau top 10. Pentru că așa gândesc și așa am fost întotdeauna. Și de aceea poate am fost numărul 1, pentru că întotdeauna mi-am împins limitele în acea direcție. Dar acum întrebarea este: sunt capabilă din nou să fac asta? Am puterea interioară să fac asta? Nu știu răspunsurile la aceste întrebări. Dar acesta este visul meu dacă revin complet la tenis”, a declarat Simona Halep,