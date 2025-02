Simona Halep, anunț despre retragerea din tenis înainte de Transilvanya Open: ”Am o vârstă!”

a recunoscut că se gândește foarte serios la retragere, înainte să plece la Cluj pentru a evolua la Transylvania Open. Fosta lideră mondială a vorbit deschis pe aeroport despre încheierea carierei sale.

Simona Halep, mesaj cu privire la retragere înainte de Transylvania Open

Halep a explicat că accidentarea de la genunchi cu care se confruntă se poate corecta doar printr-o operație complicată. Dubla câștigătoare de Grand Slam nu pare să își dorească să fie supusă unei astfel de intervenții chirurgicale, ținând cont și de faptul că recuperarea este mai dificilă la vârsta ei.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, Simona Halep a spus încă o dată că tenisul nu înseamnă totul în viață pentru ea. Halep a transmis că se simte o sportivă foarte împlinită pentru realizările sale.

Halep: ”Tenisul nu înseamnă viaţa în totalitate”

”Bineînțeles şi îmi trece prin cap foarte des acest lucru (n.r.- retragerea). Am o vârstă. Am accidentări pe care nu pot să le mai refac. Genunchiul nu se mai reface. Mi-a fost recomandată o operaţie, dar este destul de dificilă şi nu cred că o voi face.

ADVERTISEMENT

Mereu am spus că tenisul nu înseamnă viaţa în totalitate. Bineînţeles că mai am multe dorinţe şi obiective în viaţa aceasta după tenis. Tot ce am făcut în tenis până acum a fost extraordinar. Nu am visat să fiu numărul 1 și să câștig două Grand Slam-uri.

Am muncit pentru asta şi mă simt o jucătoare de tenis foarte împlinită. Eu aş vrea să fac şi altceva, nu doar în tenis. Prima parte a fost în tenis, acum sper să fac şi alte lucruri”, a declarat Simona Halep.

ADVERTISEMENT

Simona Halep, retragere chiar după Transylvania Open?

Mai mult decât atât, . Campioana de la Roland-Garros 2018 și Wimbledon 2019 a comunicat că nu știe dacă va resimți dureri în timpul unui meci de la turneul WTA 250 din Ardeal, deoarece nu a mai participat în dueluri oficiale cu această accidentare.

”Genunchiul îmi dă în continuare bătăi de cap, pentru că e o ruptură de cartilaj şi nu e uşor de gestionat. În momentul de faţă nu mă doare, dar nici nu am avut meciuri oficiale. Acolo este problema. Nu știu dacă îmi e frică să forțez, dar când am dureri este foarte greu să joc la un nivel înalt”, a adăugat Halep.

ADVERTISEMENT

Fosta lideră s-ar putea retrage chiar după Transylvania Open, mai ales dacă va fi nevoită să părăsească turneul din cauza genunchiului. Halep a recunoscut că nu și-a fixat o altă competiție în program, după cea din Ardeal: ”Nu știu absolut nimic (n.r.- despre meciuri viitoare), Cluj a fost o prioritate și mă bucur că sunt prezentă”.

Resemnarea unei campioane: ”E foarte greu să ajung ce am fost”

Simona Halep a mai precizat că ”e foarte greu să ajung ce am fost, a fost o perioadă foarte lungă de pauză și accidentarea de la genunchi este grea acum”.

Meciul fostei lidere WTA din primul tur, la Transylvania Open, este programat marți, pe 4 februarie. Adversara și-o va afla astăzi, tragerea la sorți fiind programată de la ora 14:00. Halep a ajuns până în finala turneului WTA 250 în 2021, unde a fost învinsă de Anett Kontaveit (2-6, 3-6).

La Transylvania Open vor mai participa, pe lângă Halep, ale cinci românce: Sorana Cîrstea, Irina Begu, Ana Bogdan, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian. Simona Halep și Ana Bogdan vor evolua împreună și în proba de dublu.