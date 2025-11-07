Simona Halep are o nouă pasiune în care vrea să investească! De ce sport s-a apucat: ”E chiar dificil”

ADVERTISEMENT

Simona Halep a trecut cu brio peste ”despărțirea” de tenis. Mai mult de atât, sportiva și-a descoperit o nouă pasiune pe care o exploatează la maxim și de care e chiar foarte încântată.

Simona Halep s-a apucat de un nou sport după retragerea din tenis

Simona Halep este de departe una dintre cele mai apreciate jucătoare de tenis din lume. A fost lider mondial în clasamentul WTA, însă a decis să se retragă în urmă cu aproape un an de zile.

Asta nu înseamnă însă că sportiva nu face mișcare. Ea continuă să fie activă și mai mult de atât a descoperit că are o nouă pasiune: golful. Halep practică deja de ceva timp acest sport și recunoaște că e foarte încântată.

E mai dificil decât pare să joace golf, însă își dorește să progreseze. Totodată, nu a încercat să joace golf la nivel profesionist, însă rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile în viața sportivei.

„(Te-ai îmbunătățit la golf?) (n.r. râde) Nu chiar. Încerc. Nu am jucat atât de des încât să și progresez. Acesta este obiectivul, să progresez. M-am antrenat de două ori cu cineva, atât. Nu a fost nimic profesionist până acum. Golful e un sport complet diferit, e dificil. Poate că pare ușor, dar e chiar dificil”, a spus Simona Halep, potrivit

Halep a făcut o achiziție pe măsură pentru noua ei pasiune

Pentru a putea juca golf oricând dorește, Simona Halep a făcut și o achiziție pe măsură. Mai exact, conform sursei citate, .

Acesta se află la 50 de km de București. Ce preț a avut vila? Noua locuință a sportivei ar fi costat nu mai puțin de 600.000 de euro. Nu vorbim însă despre o proprietate oarecare.

Mai exact, vila, la fel ca și celelalte incluse în complexul de lux, a fost concepută „pentru a răspunde celor mai mari standarde de confort, funcționalitate și intimitate”. Astfel, nu e de mirare prețul destul de piperat.

Cum se simte Simona Halep de când s-a retras din tenis

Ce planuri mai are sportiva în continuare? Simona Halep le-a acordat un interviu celor de la . Printre altele, sportiva a dezvăluit că duce o viață cât se poate de liniștită .

Nu are un program fix, se trezește când dorește, dar simte în continuare nevoia de odihnă. Totodată, aceasta a recunoscut că a simțit presiune, dar și epuizare în ultimii ani de activitate.

„Nu mai am program, pot să mă trezesc dimineaţa şi să nu am nimic de făcut. Bineînţeles, aveam nevoie de această perioadă de odihnă, am avut atâţia ani în care am muncit din greu în fiecare zi, presiune, tensiune şi asta a dus la epuizare.

Acum mă bucur de viaţă şi de timpul liber. Îmi lipseşte adrenalina, îmi lipsesc victoriile, meciurile, presiunea pe care o aveam în timpul meciurilor, toată munca, echipa, oamenii din jurul meu”, a dezvăluit ea, pentru sursa citată.

Simona Halep a mai adăugat că momentan nu se gândește să revină în tenis nici măcar ca antrenor. Aceasta nu mai are energie pentru astfel de activități, însă poate în viitor își va schimba părerea.