Simona Halep are planuri mari pentru sezonul viitor: “De asta joc! Îmi doresc să mai câştig turnee de Grand Slam”

Principala favorită s-a calificat în semifinalele Transylvania Open după un meci perfect reuşit în faţa lui Jaqueline Cristian, pe care a învins-o cu 6-1, 6-1.

A fost o evoluţie care ne-a adus aminte de marile victorii ale carierei pentru Simona Halep. Românca a declarat în repetate rânduri că evoluează fără presiune în turneul clujean şi speră să joace cât mai multe meciuri în acest final de an.

Simona Halep are planuri mari pentru sezonul viitor: “Îmi doresc în continuare să câştig titluri de Grand Slam”

După victoria cu Jaqueline Cristian, Simona Halep a spus că îşi doreşte în continuare să obţină victorii importante şi se gândeşte la alte titluri de Grand Slam pentru următorii ani:

“Da, îmi doresc în continuare să câştig titluri de Grand Slam. De asta joc, pentru asta muncesc, asta mă motivează. Joc cu bucurie şi pentru că îmi place, dar nu pun presiune pe mine, pentru că oricum va veni.

Dacă va fi să fie, bine, dacă nu, nu. În acest final de sezon am spus că obiectivul este să reuşesc să joc cât mai multe meciuri, în condiţiile în care nu a fost un an prea bun, însă de la anul este posibil să simt şi presiunea”, a spus Halep.

“Faptul că am jucat foarte bine îmi dă încredere că o să ajung la nivelul pe care mi-l doresc”

Principala favorită a turneului a fost foarte mulţumită de prestaţia din meciul cu Jaqueline Cristian, spunând că asta îi dă speranţe şi pentru sezonul viitor, că va putea reveni la cel mai înalt nivel:

“A fost un meci foarte bun, am jucat ceea ce trebuia să joc. M-am mişcat destul de bine. Nu m-a durut spatele ca şi ieri. La rever am simţit puţină durere, dar am ignorat-o.

Pentru mine este un rezultat foarte important că am reuşit să ajung până în semifinale. Faptul că am jucat foarte bine îmi dă încredere că o să ajung la nivelul pe care mi-l doresc.

“Am jucat mai puternic, am schimbat ritmul. Cred că tot jocul meu a fost complex”

Acasă este şi cel mai greu şi cel mai bine să joc. Am luat lucrurile pozitive din acest turneu şi mă bucur să joc aici. Am atâţia oameni frumoşi lângă mine. Azi, planul a fost să fiu mai agresivă, să domin eu jocul.

Am jucat mai puternic, am schimbat ritmul. Cred că tot jocul meu a fost complex. Am avut un serviciu foarte bun, la retur m-am descurcat foarte bine, am simţit foarte bine mingea şi terenul”, a explicat Halep.

“Nu mă mai panichez când mă doare”

pentru accidentarea la spate şi spune că va continua tratamentul şi înaintea meciului cu Marta Kostyuk, din semifinalele Transylvania Open:

“Nu mă mai panichez când mă doare. Ieri m-am panicat puţin, dar mi-am dat seama că va rămâne la acelaşi nivel. Am încercat să fiu solidă pe picioare şi pe braţe, să nu forţez spatele.

Acum am ceva dureri pentru că se răceşte toată zona. Merg iar la tratament, sper să fie bine.Planul a fost agresiv, simt bine mingea, simt terenul”, a spus Halep.

Confruntarea din semifinale dintre Simona Halep şi Marta Kostyuk se va desfăşura sâmbătă, de la ora 17:00.