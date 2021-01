Simona Halep, armată de specialiști pentru pregătirea fizică! Ce profesioniști au angajat echipele mari

Simona Halep are alături o armată de specialiști care să o ajute pe partea de pregătire fizică. Românca a renunțat în urmă cu un an la parteneriatul cu Teo Cercel. În acest material vom face și o incursiune asupra modului în care echipele mari ale Europei își fac pregătirea fizică.

La începutul acestui an, Simona Halep l-a concediat pe Teo Cercel, care făcea parte din staff-ul ei încă din 2013. Între cei doi au existat unele discuții în contradictoriu legate de pregătirea înaintea startului de sezon.

Iar Simona a răbufnit la Adelaide, în chiar primul meci oficial. „Spune-i lui Teo că sunt foarte obosită! Am obosit”, a strigat Halep către Darren Cahill chiar în timpul partidei cu Ajla Tomljanovic. Teo Cercel era chiar lângă antrenorul australian.

Simona Halep, armată de specialiști pentru pregătirea fizică!

Halep a câștigat acea partidă, dar a fost învinsă apoi fără drept de apel de Aryna Sabalenka. La următorul turneu, Australian Open, Teo Cercel nu a mai fost prezent alături de Simona Halep. Fusese deja concediat. Între timp, cunoscutul preparator fizic a ajuns în staff-ul Soranei Cîrstea.

În 2020, Simona Halep nu a avut o persoană anume care să se ocupe de pregătirea ei fizică. A ales să colaboreze cu mai mulți specialiști. O situație asemănătoare a fost în 2016, și atunci după unele discuții cu Teo Cercel.

Care nu a mai făcut parte din staff-ul Simonei Halep în partea a doua a acelui sezon. Înainte de Cincinnati și US Open, în acel an, Simona Halep s-a pregătit alături de Gil Reyes, fost preparator fizic al lui Andre Agassi. La Cincinnati pierdea în semifinale cu Angelique Kerber.

Iar la US Open era învinsă de Serena Williams, în sferturile de finală. Apoi, pentru Turneul Campioanelor din 2016, Simona Halep s-a pregătit alături de Dragoș Luscan. Cel care este angajat și de CSM București.

„Cheia” lui Zidane la Real: allenatore fisico Antonio Pintus

„Zizou” a făcut echipa madrilenă triplă campioană a Europei cu sprijinul decisiv al preparatorului fizic italian cu care lucrase ca jucător la Juventus Torino. În urmă cu 30 de ani, pregătirea sportivilor, în special a fotbaliştilor, era probema staff-ului medical, care stabilea şi intensitatea programului de pregătire, şi etapele care trebuie parcurse în recuperarea sportivilor după un efort susţinut. Astăzi nu mai există club, indiferent de ramura sportivă, care să nu acorde o atenţie însemnată rolului de preparator fizic. Fără prezenţa acestuia, programele de pregătire şi de refacere nu mai sunt de conceput.

Iar la marile cluburi sunt aduşi numai oameni cu o pregătire extraordinară, pentru că rolul lor în viaţa echipelor este efectiv uriaş. De abilitatea lor în special de a pune la punct recuperarea jucătorilor depinde foarte mult forma fizică a acestora şi gradul cât mai redus de accidentări.

Pintus a mai lucrat la Chelsea, Marseille şi Lyon

Real Madrid a avut o serie incredibilă de „succesuri” între 2016 şi 2018, când a câştigat de 3 ori la rând Champions League. Iar asta și pentru că Zinedine Zidane a decis să schimbe preparatorul fizic, aducându-l pe italianul Antonio Pintus, pe care îl cunoştea bine de la Juventus Torino. Şi a făcut cea mai inteligentă alegere, pentru că din acel moment echipa sa a reuşit să atingă o pregătire fizică ireproşabilă.

Pintus a mai lucrat la Chelsea, Marseille şi Lyon şi este omul care, atât timp cât el şi Zidane se aflau la Juventus, a avut o contribuţie uriaşă la remodelarea jucătorului francez. Metodele lui Toni provin din şcoala italiană de fitness şi au reprezentat de multe ori adevărate teze de doctorat la convenţiile internaţionale. Filosofia sa s-a potrivit de minune cu cea a lui Zidane, având la bază un principiu simplu și sănătos: este favorit la titularizare numai cine se pregăteşte foarte bine.

Ce le-a cerut italianul starurilor de la Madrid

Pintus a introdus şi la Madrid regula folosită cu Lippi la Juventus ca vinerea să efectueze teste de eficienţă a jucătorilor la antrenamentele din cursul săptămânii. Apoi îşi stabilea primii 5 jucători ca nivel de intensitate, care nu trebuiau să lipsească din primul „11” pentru meci.

O altă idee a lui Pintus era să ceară jucătorilor să se antreneze obligatoriu la parametrii de intensitate stabiliţi de el, fără niciun rabat, explicându-le că numai astfel îi vor ocoli accidentările. Italianul pur şi simplu i-a… îngrozit pe jucătorii Realului când le-a spus că în etapa actuală de dezvoltare a fotbalului nu mai este nimic extraordinar pentru un fotbalist să alerge 13 kilometri într-un meci, pentru că la calitatea lor individuală numai astfel vor deveni cu adevărat „galactici”.

Până şi pentru echipa a doua a clubului a stabilit programe personalizate, nu numai vedetelor, obiectivul fiind dezvoltarea elasticităţii, moblităţii, vitezei şi a rezistenţei. La echipa a doua a fost ceva mai blând, fiind obligatorii „doar” 11 km de alergat pe meci…

Ronaldo este „preparat” fizic de o fostă sprinteră olimpică

Cristiano Ronaldo este și la 35 de ani (împliniți pe 5 februarie) în luptă cu Lionel Messi pentru „coroana” celui mai bun fotbalist din lume dintr-un motiv foarte simplu. Viața lui este construită doar în jurul fotbalului.

Se antrenează chiar și în timpul liber, are un regim de viață foarte strict, are un nutriționist, însă cel mai important, are un preparator fizic personal: britanica Samantha Clayton (40 de ani), atletă olimpică în 2000 (JO Sydney) în probele de 200 m și 4×100 m, cu care CR7 „se” lucrează din 2017.

Samantha Clayton este cea care stă în spatele longevității și a poftei de joc incredibile a lui Cristiano, pe care l-a antrenat să își îmbunătățească viteza de reacție, iar rezultatele s-au văzut în tricoul lui Juventus: 60 de goluri în doi ani, record fără precedent pentru un jucător al „Bătrânei Doamne”.

Cristiano a avut o relație extrem de apropiată de-a lungul timpului cu preparatorul fizic și la Manchester United, și la Real Madrid, care au contribuit decisiv la performanțele portughezului.

Mick Clegg a lucrat cu Ronaldo la Manchester United și a spus despre acesta că „E obsedat să fie cel mai bun din toate timpurile. Poate juca până la peste 40 de ani. Înainte de Cristiano, cel mai bun atlet dintre fotbaliști a fost Ryan Giggs”.

Și preparatorul fizic cu care a lucrat la Real Madrid, italianul Giovanni Mauri, i-a făcut o caracterizare impresionantă lu CR7: „Dintre cei șapte câștigători ai Balonului de Aur cu care am lucrat, el e cel mai puternic, are o super-accelerație, reușind să facă sprintul de la 0 la 34 de kilometri pe oră în câteva secunde”.

Liverpool, excepția care… confirmă regula!

Erou pentru suporterii lui Dortmund și Liverpool, Jurgen Klopp este la polul opus în ceea ce privește importanța pe care o dă preparatorului fizic. După marile succese realizate, jucătorii săi, la ambele echipe amintite, s-au „rupt” pe capete. La Liverpool, aproape că a rămas fără titulari, după ce Jordan Henderson, Joel Matip, Alisson Becker, Alex Olxade-Chamberlain, Joe Gomez, Fabinho și Trent Alexander-Arnold au suferit accidentări care țin de supra-solicitarea musculaturii.

Și asta după ce la începutul lui 2016, Liverpool se confrunta cu o criză a accidentărilor nemaiîntâlnită la club. Nu mai puțin de 11 jucători erau indisponibili, majoritatea cu probleme musculare. Multe voci din Anglia l-au blamat atunci pe Klopp pentru modul în care a gestionat pregătirea fizică a jucătorilor săi, strategia sa fiind considerată una epuizantă și extrem de riscantă pentru jucători. Aceleași probleme le-a avut Klopp și la Dortmund, după finala Champions League din 2013.

Stilul său de antrenament a dus și atunci la un „focar” de accidentări în prima parte a sezonului 2013-2014, sezon ratat de Borussia, care s-a încheiat cu plecare lui Klopp. Greu de crezut că la asemenea nivel nu a beneficiat de preparator fizic de calitate, chiar dacă realitatea îl „condamnă” pe antrenorul german.