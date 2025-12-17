Simona Halep, așa cum nu a mai fost văzută vreodată! Campioana a surprins cu ultimele fotografii

ADVERTISEMENT

Simona Halep s-a retras din sportul profesionist în urmă cu aproape un an. Fostul număr unu mondial a acceptat o provocare inedită. Constănțeanca a lansat un album foto impresionant, cu imagini rare surprinse în diverse ipostaze din timpul carierei sale.

Poze de colecție cu Simona Halep. Cea mai bună jucătoare de tenis din istoria României și-a lansat albumul

a lansat, alături de , un album impresionant, cu zeci de fotografii de cea mai bună calitate, realizate atât pe teren, cât și în afara lui. Sportiva a publicat pe contul ei de social media o serie de imagini.

ADVERTISEMENT

dar nu toate fotografiile au fost făcute publice. Prin intermediul albumului „Din România, Simona Halep”, ea speră să le arate fanilor cum a reușit să își croiască drumul în elita tenisului mondial.

Cât costă albumul foto? Fanii Simonei Halep își pot achiziționa un obiect de colecție

Fanii sportivei care își doresc să pună mâna pe unul dintre albume trebuie să scoată din buzunar suma de 499 de lei, iar cei care își doresc un obiect de colecție, mai precis un album ediție limitată, vor plăti 699 de lei. Materialul este realizat la o tipografie de elită din Italia.

ADVERTISEMENT

„S-a retras în acest an, dar ne-a lăsat cu amintiri și inspirație cât pentru o viață. Acum este timpul să o sărbătorim noi pe ea. 30-0 introduce Din România, Simona Halep, povestea în imagini a carierei celei mai importante jucătoare de tenis din istoria României și una dintre cele mai mari legende ale sportului românesc.

ADVERTISEMENT

Denumită după faimoasa introducere care a însoțit-o pe toate arenele lumii, Din România, Simona Halep este, în același timp, mai multe lucruri. Este o colecție a celor mai bune imagini, văzute și nevăzute, din cariera Simonei. Este o frază care rezumă cine este și ce reprezintă, de fapt, Simona. Este o poveste de pus la suflet și la colecție. Și este un obiect al afecțiunii românilor pentru Simona”, se arată în anunțul de prezentare al albumului.