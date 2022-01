Marele avantaj al Simonei Halep înainte de meciul cu Alize Cornet! Detaliul care poate face diferenţa în optimile Australian Open 2022

Simona Halep a avut un parcurs perfect la Australian Open 2022, fără set pierdut în primele trei meciuri, şi se pregăteşte de duelul cu Alize Cornet, din optimile de finală. Înaintea partidei decisive pentru calificarea în sferturile de finală, jucătoarea din România poate fi ajutată de un detaliu important.

Simona Halep a defilat în primele trei meciuri de la Australian Open 2022 şi a stat mai puţin pe teren decât Alize Cornet. Franţuzoaica a avut parte de o partidă epică în turul 3, cu Tamara Zidansek, pe care a învins-o în decisiv. Partida de sâmbătă dimineaţă a durat 2 ore şi 43 de minute, aproape cât a stat Simona Halep pe teren în primele două meciuri.

Mai exact, Simona Halep a petrecut pe teren 3 ore şi 39 de minute în primele trei meciuri de la Australian Open. Victoria cu Danka Kovinic, din turul 3, a durat 1 oră şi 4 minute, fiind una dintre cele mai rapide partide de la această ediţie. Anterior, duelul cu Beatriz Haddad-Maia a fost mai lung cu 2 minute. Cel mai lung meci al Simonei Halep a fost cel cu Magdalena Frech, din turul 1, care s-a terminat după 1 oră şi 29 de minute.

De cealaltă parte, Alize Cornet a terminat rapid primele două meciuri, cu Viktoria Tomova şi Garbine Muguruza, în 1 oră şi 32 de minute, respectiv 1 oră şi 27 de minute. Cu Tamara Zidansek, franţuzoaica a avut nevoie de set decisiv ca să obţină calificarea în optimile de finală.

În acest condiţii, Alize Cornet a petrecut 5 ore şi 45 de minute pe teren, cu 2 ore şi 6 minute mai mult decât Simona Halep. Cele două jucătoarea au evoluat şi pe tabloul de dublu, fiind eliminate în turul 1.

Durata meciurilor jucate de Simona Halep la Australian Open 2022

cu Magdalena Frech (6-4, 6-3) – 1 oră şi 29 de minute

cu Beatriz Haddad-Maia (6-2, 6-0) – 1 oră şi 6 minute

cu Danka Kovinic (6-2, 6-1) – 1 oră şi 4 minute

Durata meciurilor jucate de Alize Cornet la Australian Open 2022

cu Viktoria Tomova (6-3, 6-3) – 1 oră şi 32 de minute

cu Garbine Muguruza (6-3, 6-3) – 1 oră şi 27 de minute

cu Tamara Zidansek (4-6, 6-4, 6-2) – 2 ore şi 43 de minute

Alize Cornet, învinsă de Raluca Olaru pe tabloul de dublu

Alize Cornet a făcut pereche cu Diane Parry şi au beneficiat de un wildcard pe tabloul de dublu de la Australian Open. Cele două s-au duelat, în turul 1, cu Raluca Olaru şi Anna-Lena Friedsam, care s-au impus în două seturi, scor 6-4, 6-4.

Şi Simona Halep a intrat pe tabloul de dublu, alături de Elena-Gabriela Ruse, cele două fiind învinse de perechea Jaqueline Cristian/Andrea Petkovic, scor 4-6, 0-6.

Ce au spus Simona Halep şi Alize Cornet înaintea meciului din optimi

După victoriile din turul 3, . Sportiva din România a susţinut că meciurile contra următoarei adversare au fost mereu dificile, după ce franţuzoaica .

“Mereu au fost meciuri grele cu Alize. Mă aştept să fie din nou un meci dificil, e o jucătoare care niciodată nu se dă bătută. Şi eu sunt la fel. Fiecare meci este diferit, chiar dacă am pierdut de câteva ori cu ea. Sunt pregătită pentru acest meci. Are multă experinţă şi asta ar putea s-o ajute în următoarea partidă. Este o luptătoare, mereu mi-a plăcut de ea”, a spus Simona Halep.

De celaltă parte, Alize Cornet nu a vrut să vorbească despre următorul meci de la Australian Open, dar până la urmă a lăudat-o pe Simona Halep.

“Nu vreau să ştiu cu cine joc în următorul meci. Vreau să mă bucur de această victorie, nu să mă gândesc acum la următoarea adversară. Îmi pare rău, aşa am făcut şi la ultimul meci. Simt că Simona s-a întors la nivelul ei cel mai bun. Am văzut-o jucând la Melbourne. Am urmărit-o timp de mulți ani, o admir, mă identific cu ea pentru că este o luptătoare și are un stil variat”, a declarat Alize Cornet.