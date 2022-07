Simona Halep bagă frica în circuitul WTA după parcursul excelent de la Wimbledon! Ce cotă are să câștige US Open 2022

Simona Halep (locul 16 WTA) este cotată cu șansa a treia la câștigarea turneului de la US Open, care se va desfășura în perioada 29 august – 11 septembrie. Românca a reușit să îi convingă pe bookmakeri prin .

Simona Halep, printre favoritele la câștigarea US Open 2022

Fostul lider mondial a ajuns până în semifinale la All England Club. Înaintea meciului cu Elena Rybakina, Simona Halep nu pierduse niciun set pe iarba londoneză. În SUA, românca va schimba suprafața. Va juca pe hard, iar principala favorită la trofeu este poloneza Iga Swiatek (locul 1 WTA).

Simona Halep are cota 12 să câștige Grand Slam-ul de la Flushing Meadows, la fel ca Aryna Sabalenka (locul 6 WTA). Prinicpala favorită, Swiatek, are o cotă de 3.75, în timp pe locul 2 se află Naomi Osaka (locul 40 WTA). Japoneza a primit cota 6.50, chiar dacă 2022 nu este cel mai bun an al ei.

Cori Gauff (cota 15), Ons Jabeur (cota 15), Bianca Andreescu (cota 18), Elana Rybakina (cota 18), Garbine Muguruza (cota 20) şi Karolina Pliskova (cota 20) sunt următoarele sportive pe care specialiștii le văd candidate la câștigarea US Open 2022.

Simona Halep, fără finală jucată la Flushing Meadows

Simona Halep are în palmares două turnee de Grand Slam, Roland Garros (2018) și Wimbledon (2019), după ce a reușit să joace în cinci finale la Paris (2014, 2017, 2018), Londra (2019) și Melbourne (2018).

Totuși, românca n-a reușit să își treacă în CV o finală la Flushing Meadows. Halep a fost foarte aproape în 2015, când a pierdut în ultimul act cu Flavia Penneta și a ratat meciul pentru trofeu cu Roberta Vinci.

Fostul lider WTA are șansa a patra la Citi Open

Înainte de US Open, Simona Halep va participa și la Citi Open, un turneu care va avea loc în perioada 30 iulie – 7 august 2022. Românca va juca în premieră la această competiție, desfășurată pe hard, la fel ca US Open.

La Citi Open vor juca mai multe vedete din circuitul WTA, iar Simona Halep pleacă cu șansa a patra, conform experților. Jessica Pegula (locul 8 WTA) este principala favorită, iar ierarhia este continuată de Emma Răducanu (locul 10 WTA) și Leylah Fernandez (locul 14 WTA).

Românca, dialog savuros cu rebelul Benoit Paire

Înainte să înceapă sezonul de hard, Simona Halep petrece o scurtă vacanță în România. În schimb, antrenorul ei, Patrick Mourtagolou s-a întors în Franța, acolo unde se ocupă de propria academie de tenis.

Recent, românca a avut parte de o surpriză. Benoit Paire, unul dintre cei mai controversați tenismeni din circuitul ATP i-a dat un mesaj provocator Simonei.

Al 77-lea jucător al lumii a mers la Academia Mouratoglou, acolo unde a jucat un meci de tenis cu antrenorul Simonei. Paire l-a învins pe tehnicianul francez și s-a lăudat cu reușita sa, .