Simona Halep – Camila Giorgi 4-4. Obstacol greu încă din primul tur la US Open. Video

Meciul Simona Halep – Camila Giorgi are loc luni, 30 august, cu începere de la ora 18:00, în cadrul turului 1 al turneului feminin de la ultimul Grand Slam al anului, US Open, ce se dispută la New York, pe terenurile de la Flushing Meadows. Este un meci greu pentru campioana noastră, măcinată de probleme medicale în acest an.

Unde se joacă meciul Simona Halep – Camila Giorgi

Confruntarea Simona Halep – Camila Giorgi se dispută luni, 30 august, de la ora 18:00, pe Grandstand din cadrul complexului Billie Jean King de la Flushing Meadows din cartierul Queen al New York-ului. Este unul dintre capetele de afiș ale primului tur la US Open 2021.

Acest statut este conferit de faptul că Simona are ca adversară o jucătoare aflată în formă excelentă, italianca reușind performanța carierei cu puțin înainte de US Open, câștigarea puternicului turneu Masters de la Montreal. Giorgi are foarte multă încredere în forțele ei după acest rezultat și poate fi un rival periculos.

Cine transmite la TV partida Simona Halep – Camila Giorgi

Întâlnirea Simona Halep – Camila Giorgi se joacă luni, 30 august, de la ora 18:00, pe Grandstadion de la Flushing Meadows în turul 1 al US Open 2021 și este transmisă în direct și in exclusivitate de postul Eurosport 1. O mai puteți viziona și intrând pe site-ul FANATIK.RO în format LIVE VIDEO.

Un adversar nedorit și neașteptat pentru US Open poate fi vremea, pentru că pentru ziua de luni, 30 august, sunt anunțate reprize de ploaie, care pot încurca serios programul turneului chiar din prima zi. Temperatura este agreabilă, între 24-26 grade, dar dacă va ploua va fi dificil, pentru că ne aflăm exact la început, când sunt foarte multe partide în primul tur.

Simona Halep a abandonat la Cincinnati

Desigur, deși va fi pe teren la meciul cu Camila Giorgi, nu a fost pe deplin eliminată temerea unui nou abandon din partea româncei, așa cum s-a petrecut la Cincinnati, unde Halep s-a retras după o problemă apărută la picior în timpul jocului cu Magda Linette din turul 1.

Simona trebuia să joace în turul 2 cu americanca Jessica Pegula însă a preferat să nu riște, pentru a nu compromite prezența la US Open, de unde a lipsit anul trecut, de teama pandemiei. Însă nu se știe dacă problema apărută la Cincinnati a fost rezolvată sau poate produce alte surprize neplăcute.

Halep a câștigat singurul precedent direct

are șanse foarte reduse să mai poată reveni anul acesta în top 10 acolo unde a stat timp de 7 ani. Ar trebui să reușească o performanță deosebită la US Open, ceea ce luând în considerare numeroasele probleme medicale din acest an pare imposibil. Halep are nevoie de meciuri pentru a putea regăsi un ritm optim de joc și de succese pentru a căpăta încredere.

Cele două jucătoare nu s-au mai întâlnit decât o singură dată până la momentul de față. Acest lucru s-a întâmplat la Miami, în 2015, Simona câștigând în două seturi echilibrate: 6-4, 7-5. Camila Giorgi ocupă acum locul 30 în ierarhia WTA. Învingătoarea din acest joc o va întâlni în turul 2 pe câștigătoarea partidei Ann Li (69 WTA) – Kristina Kucova (111 WTA), deci, teoretic, un joc mai ușor.

Cote la pariuri pentru jocul Simona Halep – Camila Giorgi

probabil cel mai delicat din acest punct de vedere din întreaga ei carieră, dar bookmakerii merg tot pe mâna ei ca favorită, e drept nu la distanță foarte mare. Românca a primit 1,75 pentru a trece în turul 2, iar italianca are 2,40. Un set luat de Giorgi are și el o bună valoare, 1,55.

Simona a recunoscut că a avut parte de o tragere la sorți nu tocmai facilă pentru primul tur, spunând despre Giorgi că este o jucătoare valoroasă, cu un stil agresiv, care caută să scurteze pe cât posibil durata schimburilor de mingi, încercând lovitura decisivă și că este convinsă că va avea parte de o replică puternică din partea adversarei ei.