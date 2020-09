Simona Halep, cel mai deschis interviu înainte de startul la Roland Garros: „Un moment dificil a fost operația. Nu am vorbit des despre acest lucru”. Video

Simona Halep (29 de ani, numărul 2 în lume) a discutat despre cele mai dificile momente din cariera sa: la 16 ani a plecat de la Constanța la București plus operația de micșorare a sânilor din urmă cu 11 ani.

Partida dintre Simona Halep și Sara Sorribes Tormo este cea de-a doua confruntare a zilei pe arena Philippe Chatrier, după meciul dintre Jannick Sinner și David Goffin care începe la 12:00.

Duelul Simonei cu jucătoarea din Spania va începe în jurul orei 14:30 și va fi transmis la TV de Eurosport. „Am trecut prin două momente foarte dificile. Primul, când am plecat de-acasă, la 16 ani.

”Faptul că am venit în București singură nu a fost deloc ușor”

Am zis că trebuie să plec din Constanța pentru a avea mai mulți parteneri de antrenament, un univers mai deschis, și faptul că am venit în București singură nu a fost deloc ușor. Dar am trecut peste și pot să zic că m-a întărit, mi-a dat puterea să fac față celorlalte momente grele care au venit după.

Al doilea moment greu a fost operația. Nu am vorbit des despre acest lucru, pentru că este ceva personal. Am decis singură, părinții au fost aproape, dar nu mi-au spus ce să fac. Am făcut-o strict pentru tenis. Știam că dacă nu o fac, o să am probleme cu spatele din ce în ce mai mari și că n-o să pot să ajung la nivelul pe care mi-l doream”, a declarat Simona Halep.

Sportiva din Constanța face astăzi 29 de ani. „Astăzi este o zi specială din multe motive, nu numai din prisma faptului că îmi sărbătoresc ziua de naștere, dar și pentru că suntem binecuvântați să practicăm sportul pe care îl iubim într-un an atât de dificil pentru toți.

VEZI VIDEO:

Celebrating today with the one and only @simonahalep 💥Happy birthday champ! 🏆Echipa de 10 🙌#HD®️concept@… ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT Geplaatst door Cosmin Hodor op Zondag 27 september 2020

Simona Halep pleacă cu prima șansă la turneul din Franța

Roland Garros va avea întotdeauna un loc important în inima mea, și să joc astăzi pe noua arenă, într-un astfel de an, este ceva de reținut pentru totdeauna.

Vă mulțumesc pentru toate mesajele voastre și să ne bucurăm de această zi cât de mult putem”, a adăugat Simona Halep.

Jucătoarea din Constanța este principala favorită a turneului din Franța. Ea are 10 victorii la rând pe zgură. Deținătoarea trofeului de la Paris, liderul mondial, Ashleigh Barty a refuzat să participe anul acesta.