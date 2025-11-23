Sport

Simona Halep, cel mai sincer răspuns după retragerea din tenis: ”Și acum simt asta”

Simona Halep a tot primit întrebări după ce s-a retras din tenis. Iată însă că de această dată, sportiva a fost cât se poate directă în ceea ce privește decizia luată.
Valentina Vladoi
23.11.2025 | 10:00
Simona Halep cel mai sincer raspuns dupa retragerea din tenis Si acum simt asta
Simona Halep, adevărul despre retragerea din tenis. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
Simona Halep a avut o carieră fabuloasă în tenis. O bună perioadă de timp a fost pe primul loc în clasamentul WTA. Iată însă că ulterior au apărut și problemele pentru ea, inclusiv scandalul de dopaj.

Simona Halep, adevărul despre retragerea din tenis

Simona Halep s-a retras din tenis mai devreme decât ar fi crezut oricine. Deși mulți se gândeau la o revenire în forță din partea sportivei, după scandalul în care a fost implicată, iată că lucrurile au mers într-o direcție diferită.

În mod oficial, sportiva s-a retras din activitate în luna februarie a acestui an, la 33 de ani. A câștigat în total 24 de trofee, două dintre ele fiind de Grand Slam, iar 64 de săptămâni a fost lider WTA.

Iar dacă mulți se gândeau că sportiva regretă alegerea făcută, iată că adevărul e altul. Simona Halep a recunoscut că nu regretă decizia privind retragerea din tenis. A simțit la acel moment că e cel mai potrivit să facă asta și în continuare își susține hotărârea.

„Nu, nu regret. Așa că, probabil, asta înseamnă că, în interiorul meu, a fost decizia corectă. Și acum simt asta. Cred că a fost cel mai bun lucru”, a spus Simona Halep, potrivit The National.

Cum se simte sportiva, de fapt

Chiar dacă e împăcată cu decizia luată, Simona Halep spune că se confruntă cu câteva probleme. Aceasta a fost epuizată din punct de vedere psihic după toate cele întâmplate și încă resimte schimbările.

De altfel pentru sportivă, revenirea la o viață normală nu a fost deloc una ușoară. Aceasta și-a dedicat tot timpul sportului, iar în prezent se confruntă cu o serie de goluri emoționale. 

„Pentru că acum realizez că mi-am dedicat întreaga viață acestui sport. Am unele goluri emoționale în viața normală, dar nu regret. Acest lucru a fost foarte important pentru mine: să mă dedic complet tenisului”, a declarat Halep în interviul acordat pentru sursa citată.

Cum au reacționat părinții Simonei Halep când au aflat că fiica lor vrea să se retragă

Menționăm faptul că Simona Halep și părinții săi au o relație specială. De altfel ei au fost și primii care au aflat că sportiva vrea să se retragă din activitate. Cum au reacționat însă?

Halep spune că după accidentarea la genunchi și alte dureri nu s-a mai regăsit deloc pe teren. Astfel, sportiva a mers la părinții săi și le-a spus ce decizie ar avea în plan. Mai departe, aceștia au susținut-o instant și nu i-au reproșat nimic.

„Am simțit că locul meu nu mai este acolo. Simțeam fizic, eram accidentată la genunchi și aveam dureri. Așa că după ce am pierdut primul set, mi-am dat seama și mi-am spus: «Mă opresc după asta».

Apoi m-am dus la părinții mei și le-am spus că vreau să mă opresc. Iar ei mi-au răspuns: «Bine, anunță asta». Așa a fost povestea. Nimeni nu a știut”, a mai dezvăluit recent Simona Halep.

