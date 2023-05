Simona Halep a fost depistată pozitiv cu roxadustat la US Open. Jucătoarea din România nu a apucat încă să fie audiată că au venit alte , ITIA (Agenţia Internaţională de Integritate în Tenis) susţinând că există neregularităţi în ceea ce priveşte paşaportul biologic.

Simona Halep, cele mai grave acuzaţii de dopaj pentru un lider mondial din tenis: “Este la ani lumină de Şarapova!”

Cunoscutul jurnalist specializat pe tenis, Ben Rothenberg, susţine că acuzaţiile de dopaj la adresa Simonei Halep sunt cele mai grave cu care s-a confruntat vreun lider mondial din lumea tenisului:

ADVERTISEMENT

“Simona Halep va avea în continuare şansa de a face apel şi de a-şi declara nevinovăţia şi vom afla mai multe despre această a doua acuzaţie.

Acestea sunt cele mai severe acuzaţii de dopaj cu care se confruntă orice jucător de tenis care a fost numărul 1. Este la ani lumină de Maria Şarapova”, este reacţia jurnalistului.

ADVERTISEMENT

Simona Halep susţine că este hărţuită: “Când am stabilit clar că am fost victimă a unei contaminări, au apărut cu o așa-zisă evoluție anormală a sângelui meu”

va fi audiată pe data de 28 mai unde va da socoteală pentru testul pozitiv la roxadustat de la US Open, dar şi pentru aceste noi acuzaţii privind “neregularităţi” în ceea ce priveşte paşaportul biologic.

Sportiva susţine că este hărţuită şi că după ce a reuşit să demonstreze că a fost victima unei continări, cei de la Agenţia Internaţională de Integritate în Tenis vin cu noile acuzaţii:

ADVERTISEMENT

“Am încercat de două ori să am ocazia de a fi judecat de un Tribunal Independent și ITIA a găsit constant motive pentru a amâna. Acum, când am stabilit clar că am fost victimă a unei contaminări, au apărut cu o așa-zisă evoluție anormală a sângelui meu.

„Trei experți de renume mondial care au studiat analizele mele de sânge au fost extrem de clari că sângele meu este complet normal”, a fost reacţia Simonei Halep pe reţelele de socializare.

ADVERTISEMENT

Simona Halep riscă o suspendare maximă de patru ani pentru testul pozitiv de roxadustat de la US Open. Însă, dacă şi aceste acuzaţii vor fi dovedite, perioada de suspendare ar putea fi mai lungă.