Ce se întâmplă în clasamentul WTA după retragerea Simonei Halep de la Miami Open 2022. Cum o poate depăși Sorana Cîrstea

Dubla campioană de Grand Slam a acuzat și a anunțat că va lua o pauză de trei săptămâni, ceea ce înseamnă că nu va juca la turneul de la Charleston și în meciul împotriva Poloniei din Billie Jean King Cup.

Sorana Cîrstea poate trece peste Simona Halep în clasamentul WTA după Miami Open 2022

Aflată pe o pantă ascendentă în acest an, Simona Halep a fost lovită de ghinion la Miami Open 2022. De retragerea ei ar putea profita mai multe jucătoare care să o întreacă în clasamentul WTA, iar una dintre acestea este Sorana Cîrstea.

ADVERTISEMENT

Între cele două jucătoare din țara noastră este în acest moment o diferență de 317 puncte. Astfel, pentru a deveni cea mai bine clasată sportivă din România, Cîrstea are nevoie să ajungă în semifinalele competiției din Florida, fază pentru care va primi 350 de puncte.

Sorana Cîrstea, care a fost învinsă de Halep în optimi la Indian Wells, își va începe aventura la Miami împotriva chinezoaicei Shuai Zhang, în turul doi. Mai departe, ea ar urma să dea peste americanca Cori Gauff (turul 3) și poloneza Iga Swiatek (optimi). În cazul în care va reuși să ajungă în sferturi, acolo va da, cel mai probabil, peste Garbine Muguruza din Spania sau Jelena Ostapenko din Letonia.

ADVERTISEMENT

Va părăsi încă o dată Top 20

Pentru Simona Halep, aflată în acest moment pe locul 19 în ierarhia mondială, retragerea de la Miami Open 2022 înseamnă o nouă ieșire din Top 20. Primele care îi amenință poziția sunt canadianca Leylah Fernandez și americanca Jessica Pegula.

Acestea au nevoie de o singură victorie pentru a trece în fața campioanei noastre. Fernandez urmează să o întâlnească în turul doi pe cehoiaca Karolina Muchova, în timp ce Pegula va juca împotriva compatrioatei sale Sloane Stephens.

ADVERTISEMENT

Din păcate, Halep ratează o nouă oportunitate de a urca pe din tenis. Românca avea nevoie să facă sferturi de finală la Miami Open pentru a putea să o depășească pe rusoaica Maria Șarapova.

Halep, motivată pentru sezonul de zgură

În urma acestei noi accidentări, Simona Halep va fi nevoită să ia o pauză de trei săptămâni, ceea ce înseamnă că va reveni pentru sezonul de zgură. ”În timp ce mă antrenam ieri (n.r. – miercuri) la Miami, am simțit o durere ascuțită la piciorul stâng. M-am luptat cu problemele coapsă de la semifinala de la Indian Wells și am sperat că se va îmbunătăți, dar am făcut un RMN aseară și, din păcate, a arătat că sunt probleme. Corpul meu are nevoie de timp.

ADVERTISEMENT

Va dura până se va vindeca și voi fi în afara competițiilor timp de trei săptămâni. Asta înseamnă că a trebuit să iau decizia foarte grea de a renunța la Miami, Charleston și Fed Cup.

ADVERTISEMENT

Deși mi se pare o veste cu adevărat dezamăgitoare de împărtășit, îmi păstrez încrederea de la începutul meu grozav de an și sunt motivată să fac totul pentru a fi pregătită pentru sezonul pe zgură. Vă mulțumesc pentru sprijinul continuu în momente bune, dar și mai puțin bune”, a scris Halep pe contul de Twitter.