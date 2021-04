Simona Halep, contestată de o fostă mare sportivă a României: „Cum are tupeul să pretindă asta?“

Portdrapelul României la Jocurile Olimpice de la Tokyo naşte controverse. Simona Halep este considerată favorită să primească această onoare, dar nu toată lumea este de acord cu această propunere.

Fosta înotătoare Beatrice Câşlaru, medaliată la Olimpiada din 2000 de la Sydney, a postat un mesaj vehement în care contestă eventuala numire a jucătoarei de tenis în detrimentul altor sportivi, care au performanţe la ediţiile precedente ale Jocurilor Olimpice.

Beatrice Câşlaru, despre Simona Halep: „Cum se face că are tupeul să pretindă asta“

„Cine vrea ea să fie??? Cum se face că are tupeul să pretindă asta, când ar fi fair-play întâi să câștige medalie și apoi, peste 3 ani să ceară steagul!!!

Sau, hai să îi dăm steagul dacă ne aduce aurul olimpic!“, a comentat Beatrice Câşlaru pe Facebook.

„Eu nu voi uita când doamna Lipă a purtat drapelul la Olimpiada, și nu a comentat nimeni! Că nu te poți egala cu beatrice palmaresul lor, al campionilor!

Pe mine, Halep nu mă convinge deloc că merită să poarte drapelul!“, a mai scris fosta înotătoare.

Beatrice Câşlaru, atacuri în serie la Simona Halep

Beatrice Câşlaru nu s-a oprit aici cu atacurile la adresa Simonei Halep. Fosta înotătoare a spus despre jucătoarea de tenis că este „căpoasă“ şi are „deficienţe la capitolul moral, echipă, unitate“. Mai mult, a criticat şi relaţia cu Toni Iuruc.

„Are soț??? E o căpoasă… are multe deficiențe la capitolul moral, echipa, unitate!

Poate ea să ceară steagul, dar nu e musai sa îi fie şi dat să îl poarte (asta în caz că va fi Tokyo, defilare, etc)!!!

La mine, la Brăila, e cu dus la primărie, la biserică, etc!!! Asta înseamnă căsătorie!

Eu am fost la 4 Olimpiade și nu am îndrăznit vreodată să gândesc la a purta steagul. Da, l-am urcat pe catarg şi a fost mai suprem!“, a încheiat Beatrice Câşlaru.

Cum se alege sportivul care va purta steagul

Mihai Covaliu, preşedintele COSR, a explicat care este procedura de alegere a sportivului care va purta steagul României la Jocurile Olimpice. „Propunerile vin din partea federaţiilor. Comitetul Executiv le analizează din toate unghiurile şi votează“, a precizat Covaliu.

Purtătorii de drapel ai României