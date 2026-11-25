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Simona Halep are un palmares impresionant în tenis, dar pare că este și acum cu gândul la perioada când era pe teren. Fosta campioană mondială a recurs la o declarație contradictorie cu care a uimit pe toată lumea.

Mesajul neașteptat transmis de Simona Halep

Retrasă din activitate de aproximativ doi ani Simona Halep (36 ani) își ocupă timpul liber cu diverse activități. Frumoasa șatenă nu a uitat de momentele speciale pe care le-a trăit pe teren, chiar dacă au fost și sportive care i-au spulberat ambițiile și așteptările. Spre exemplu, .

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Ambele sunt retrase din activitate în momentul de față, constănțeanca fiind implicată în business. În prezent, are două unități hoteliere, una dintre acestea în Poiana Brașov, la distanță mică de Hotelul Alpin care a fost mistuit de curând de flăcări. Fosta tenismenă nu a stat pe gânduri și .

S-a arătat întristată de incidentul nefericit, gândurile sale îndreptându-se spre cei afectați, dar și spre pompieri. La câteva zile distanță de la acest eveniment a revenit cu o altă postare, de această dată în timp ce sare coarda. Filmarea este surprinsă undeva în exteriorul unei case, cel mai probabil fiind vorba de vila în care locuiește.

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Cu această ocazie, a adus în discuție într-o oarecare măsură cariera sportivă pe care a lăsat-o deja în urmă. „Mi-e dor de acele antrenamente din extrasezon.. NOT (deloc)”, este mesajul pe care l-a lăsat fostul lider mondial, la secțiunea Stories de pe Instagram. Îmbrăcată într-o ținută sport, cu pantaloni scurți și un tricou, ambele închise la culoare, fosta campioană a uimit cu afirmația sa. Mulți se gândeau cel mai probabil că îi lipsesc exercițiile pe care le făcea înaintea unui turneu important. În schimb, Simona Halep a subliniat că a fost doar o simplă glumă, prin forma colocvială a cuvântului din limba engleză „not” negând absolut tot ce scrisese înainte.

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Cum se menține în formă Simona Halep după retragere

Simona Halep nu a renunțat complet la sport, chiar dacă nu mai joacă tenis. În perioada în care a fost suspendată pentru dopaj a descoperit golful, o activitate pe care o promovează intens și care îi aduce multă bucurie. Fosta tenismenă a decis că nu mai vrea responsabilități sau un program strict, ci vrea doar să se relaxeze atunci când joacă golf. Mai mult, vrea să învețe să se descurce și mai bine, planurile sale incluzând și mersul periodic la sala de antrenament. În plus, săritul corzii o ajută să se mențină în formă. Acesta este un exercițiu cardio eficient care crește rezistența la efort, arde multe calorii și tonifică musculatura întregului corp.

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Unul dintre principalele beneficii ale acestui tip de mișcare constă în rezistența cardio și respiratorie. Atunci când sari coarda pulsul crește rapid, în timp ce capacitatea cardiovasculară se îmbunătățește considerabil. De asemenea, specialiștii din domeniul medical recomandă săritul corzii și pentru că arde caloriile și ajută la slăbit.

În plus, exercițiul realizat de Simona Halep tonifică musculatura, în special gambele, coapsele, fesierii, abdomenul, umerii și brațele. Coordonarea, echilibrul și agilitatea sunt alte puncte forte. Mai mult decât atât, sincronizarea mâinilor cu picioarele și aterizarea pe vârfuri îmbunătățesc ritmul, agilitatea și stabilitatea. Totodată, stimulează densitatea osoasă.

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