Simona Halep, cu moralul la maximum după calificarea în optimile Australian Open: „Mă simt grozav!”

Simona Halep a învins-o pe rusoaica Veronika Kudermetova cu 6-1, 6-3, în turul 3 de la Australian Open 2021 și s-a calificat în optimile de finală. Românca se declară încântată de prestația sa.

Pentru calificarea în optimile competiției, Simona Halep va primi din partea organizatorilor un cec în valoare de 245.920 de dolari, însă altele sunt motivele pentru care sportiva româncă este fericită.

Ea susține că s-a refăcut foarte bine, din punct de vedere fizic, după meciul din turul 2 câștigat într-o manieră mult mai dificilă contra Ajlei Tomljanovic și anunță că victoria i-a dat un important imbold moral.

Simona Halep, cu moralul la maximum după calificarea în optimile Australian Open: „Sunt foarte fericită”

După un meci ce a durat doar 78 de minute, Simona Halep a obținut calificarea în optimile Australian Open 2021, învingând-o clar pe Veronika Kudermetova cu 6-1, 6-3. Halep s-a declarat foarte încântată de evoluția sa în această partidă.

„A fost un meci grozav. Am jucat mult mai bine decât în precedentul (n.r victoria scor 4-6, 6-4, 7-5 în fața Ajlei Tomljanovic). Trebuie să recunosc că mă așteptam ca adversara mea să joace așa cum a făcut-o. M-am antrenat alături de ea în urmă cu ceva luni și știam că va fi o partidă dură. Dar sunt foarte fericită cu evoluția mea de astăzi.

Am simțit mingea mult mai bine decât la meciul din turul precedent și am intrat mai bine în joc. M-am mișcat mai bine. Tomljanovic a lovit mai puternic și mi-a fost mai dificil să mă apăr. Și astăzi a fost un pic dificil din cauză că adversara a avut un stil asemănător, cu lovituri puternice. Dar clar am jucat mai bine decât data trecută.

M-am simțit mult mai încrezătoare după meciul cu Ajla, pentru că atunci când reziști mental la presiunea din astfel de meciuri, primești un imbold de încredere pentru următoarele. Oricum, sunt foarte concentrată pe ce am de făcut în turul următor și sunt încrezătoare în jocul meu”, a spus Halep la conferința de presă de după meci.

Românca ce se clasează pe locul 2 în ierarhia WTA a vorbit și despre micile probleme fizice pe care le-a întâmpinat după meciul din turul 2. Partida cu Alja Tomljanovic a durat nu mai puțin de două ore și 36 de minute și i-a provocat Simonei dureri la umăr. Problemele nu au fost, totuși, atât de grave încât să o împiedice pe Halep să se refacă rapid.

„A fost destul de dificilă recuperarea după meciul cu Ajla. Am avut ceva probleme cu umărul, ieri a fost un pic inflamat, m-a durut destul de tare. Dar nimic periculos. Azi m-am simțit mult mai bine în setul secund, deoarece m-am încălzit bine și mi-a fost ușor să lovesc puternic. E bine că mă pot recupera rapid și eficient, iar acum sunt în formă și aptă complet”, a mai declarat românca.

