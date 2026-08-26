Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Simona Halep, dată ca exemplu de ANAD în cazul lui Cosmin Matei! Greșeala majoră pe care a făcut-o fotbalistul

Simona Halep a fost dată exemplu de ANAD în cazul lui Cosmin Matei. Căpitanul lui Sepsi a povestit la Fanatik SuperLiga greșeala majoră pe care a făcut și pentru care a fost suspendat
Cristian Măciucă
26.08.2026 | 13:12
Simona Halep data ca exemplu de ANAD in cazul lui Cosmin Matei Greseala majora pe care a facuto fotbalistul
EXCLUSIV FANATIK
Simona Halep, dată ca exemplu de ANAD în cazul lui Cosmin Matei! Greșeala majoră pe care a făcut-o fotbalistul. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Cosmin Matei (34 de ani) trece prin momente grele de când a fost depistat pozitiv cu 5-metilhexan-2-amină, o substanță interzisă de Agenția Mondială Antidoping (WADA). Mijlocașul lui Sepsi a susținut că nu a consumat în mod intenționat substanța respectivă, despre care a spus că provenea dintr-un supliment contaminat. Cu toate acestea, TAS a decis să îi acorde căpitanului covăsnenilor o suspendare de 9 luni. 

Cazul lui Cosmin Matei, comparat cu cel al Simonei Halep

Cosmin Matei a vorbit pe larg despre cazul său de dopaj și a dezvăluit că reprezentanții Agenției Naționale Anti-Doping i-au prezentat inclusiv situația prin care a trecut Simona Halep. Fotbalistul lui Sepsi a remarcat asemănările dintre cele două cazuri, în special în ceea ce privește contaminarea produselor consumate.

ADVERTISEMENT

(n.r. -Te-ai gândit și la Simona Halep?) Da. M-am gândit. Când a început procesul meu, domnii de la ANAD ne povesteau detalii din cazul ei. Și era super asemănător, cu contaminarea. Nici ea nu a știut. Doar că ea la un nivel mult mai mare, dar ceva identic. E marele meu regret. Sper să mă întărească pe viitor. Nu doar în cariera sportivă, ci în viață. Te lovești de niște chestii care nu sunt programate și trebuie să înveți să le gestionezi”, a declarat Cosmin Matei, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Unde a greșit Cosmin Matei

Matei știe unde a greșit. Chiar dacă a primit acordul doctorului pentru a consuma suplimentul respectiv, produsul nu beneficia de o certificare independentă care să ofere sportivilor garanții suplimentare privind conținutul. Mijlocașul susține că inclusiv un produs cumpărat de la un retailer cunoscut poate fi contaminat, motiv pentru care sportivii trebuie să fie extrem de atenți la suplimentele pe care le folosesc.

ADVERTISEMENT
De ce s-a deplasat șeful CIA la Moscova. Explicațiile Kremlinului
Digi24.ro
De ce s-a deplasat șeful CIA la Moscova. Explicațiile Kremlinului

„Un sfat ar fi să nu mai consume produse care nu sunt third-party verification. Și noi am consumat un produs, cu același lot s-a mers la antidoping. S-a terminat în vestiar acea doză de energizant. S-a comandat alta de pe un retrailer cunoscut din România și a venit o cutie care era contaminată. Practic făcea imposibil pentru noi, pentru doctori, să ne dăm seama că acel produs e contaminat. Și dacă ai acordul doctorului și dacă mergi la doping, dacă nu este third-party verification de agenția mondială, nu ai nicio șansă. În motivarea mea, ăsta a fost singurul criteriu unde m-am încadrat și pedeapsa mea a venit din cauza acestui motiv. Pentru că produsul meu nu era garantat de agenția mondială”, a mai spus căpitanul lui Sepsi.

ADVERTISEMENT
Acuzații grave! Diop a făcut public ce i-a spus Istvan Kovacs, fix înainte...
Digisport.ro
Acuzații grave! Diop a făcut public ce i-a spus Istvan Kovacs, fix înainte să ia cartonaș roșu

Cât l-a costat pe Matei să își dovedească nevinovăția

Cosmin Matei a fost nevoit să trimită produsul într-un laborator acreditat WADA din Elveția pentru a demonstra contaminarea. Costurile unor asemenea analize sunt estrem de mari. Cum suntem noi de la Sepsi. Avem contract cu un anumit brand. Brand-ul acela nu e aprobat de WADA. Eu am avut acordul medicului să comand produsul. Dar nu doar eu, că am fost 3-4 colegi. Toți am avut acordul dânsului să comandăm, să consumăm. Dar medicul nu e un laborator să scaneze dacă produsul e sau nu contaminat.

ADVERTISEMENT

Eu ca să îmi dau seama dacă e contaminat, a trebuit să trimit produsul în Elveția la un laborator acreditat WADA, ca să îmi verifice dacă este sau nu contaminat produsul. Este o adevărată nebunie și cheltuială. Dacă vă zic cât costă o testare la un produs de 50-70 de euro… Costă 500 de euro o testare! O testare pe anumită substanță, să veză dacă e sau nu contaminat produsul, costă 450 de euro. Ar trebui la 2-3 săptămâni să faci acea testare pe un produs nou. Mai bine nu iei”, a adăugat căpitanul lui Sepsi.

Cosmin Matei RUPE TACEREA despre SUSPENDAREA de 9 LUNI: „CUTIA ERA CONTAMINATA”

Ei sunt jucătorii care vor fi titulari bătuți în cuie la FCSB. Anunț...
Fanatik
Ei sunt jucătorii care vor fi titulari bătuți în cuie la FCSB. Anunț categoric al patronului Gigi Becali. Exclusiv
Iustin Doicaru la Rizespor! Farul a confirmat despărțirea de tânărul atacant român. Update...
Fanatik
Iustin Doicaru la Rizespor! Farul a confirmat despărțirea de tânărul atacant român. Update exclusiv
Câți bani plătește, de fapt, Dinamo pentru a juca derby-ul cu FCSB pe...
Fanatik
Câți bani plătește, de fapt, Dinamo pentru a juca derby-ul cu FCSB pe Arcul de Triumf: „Cel mai mic preț din țară!”
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
4 milioane de euro. Sturm Graz ar putea transfer un fotbalist român
iamsport.ro
4 milioane de euro. Sturm Graz ar putea transfer un fotbalist român
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!