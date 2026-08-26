Simona Halep, dată ca exemplu de ANAD în cazul lui Cosmin Matei! Greșeala majoră pe care a făcut-o fotbalistul

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Cosmin Matei (34 de ani) trece prin momente grele de când a fost depistat pozitiv cu 5-metilhexan-2-amină, o substanță interzisă de Agenția Mondială Antidoping (WADA). Mijlocașul lui Sepsi a susținut că nu a consumat în mod intenționat substanța respectivă, despre care a spus că provenea dintr-un supliment contaminat. Cu toate acestea, TAS a decis să îi acorde

Cazul lui Cosmin Matei, comparat cu cel al Simonei Halep

și a dezvăluit că reprezentanții Agenției Naționale Anti-Doping i-au prezentat inclusiv situația prin care a trecut Simona Halep. Fotbalistul lui Sepsi a remarcat asemănările dintre cele două cazuri, în special în ceea ce privește contaminarea produselor consumate.

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„(n.r. -Te-ai gândit și la Simona Halep?) Da. M-am gândit. Când a început procesul meu, domnii de la ANAD ne povesteau detalii din cazul ei. Și era super asemănător, cu contaminarea. Nici ea nu a știut. Doar că ea la un nivel mult mai mare, dar ceva identic. E marele meu regret. Sper să mă întărească pe viitor. Nu doar în cariera sportivă, ci în viață. Te lovești de niște chestii care nu sunt programate și trebuie să înveți să le gestionezi”, a declarat Cosmin Matei, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Unde a greșit Cosmin Matei

Matei știe unde a greșit. Chiar dacă a primit acordul doctorului pentru a consuma suplimentul respectiv, produsul nu beneficia de o certificare independentă care să ofere sportivilor garanții suplimentare privind conținutul. Mijlocașul susține că inclusiv un produs cumpărat de la un retailer cunoscut poate fi contaminat, motiv pentru care sportivii trebuie să fie extrem de atenți la suplimentele pe care le folosesc.

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„Un sfat ar fi să nu mai consume produse care nu sunt third-party verification. Și noi am consumat un produs, cu același lot s-a mers la antidoping. S-a terminat în vestiar acea doză de energizant. S-a comandat alta de pe un retrailer cunoscut din România și a venit o cutie care era contaminată. Practic făcea imposibil pentru noi, pentru doctori, să ne dăm seama că acel produs e contaminat. Și dacă ai acordul doctorului și dacă mergi la doping, dacă nu este third-party verification de agenția mondială, nu ai nicio șansă. În motivarea mea, ăsta a fost singurul criteriu unde m-am încadrat și pedeapsa mea a venit din cauza acestui motiv. Pentru că produsul meu nu era garantat de agenția mondială”, a mai spus căpitanul lui Sepsi.

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Cât l-a costat pe Matei să își dovedească nevinovăția

Cosmin Matei a fost nevoit să trimită produsul într-un laborator acreditat WADA din Elveția pentru a demonstra contaminarea. Costurile unor asemenea analize sunt estrem de mari. „Cum suntem noi de la Sepsi. Avem contract cu un anumit brand. Brand-ul acela nu e aprobat de WADA. Eu am avut acordul medicului să comand produsul. Dar nu doar eu, că am fost 3-4 colegi. Toți am avut acordul dânsului să comandăm, să consumăm. Dar medicul nu e un laborator să scaneze dacă produsul e sau nu contaminat.

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Eu ca să îmi dau seama dacă e contaminat, a trebuit să trimit produsul în Elveția la un laborator acreditat WADA, ca să îmi verifice dacă este sau nu contaminat produsul. Este o adevărată nebunie și cheltuială. Dacă vă zic cât costă o testare la un produs de 50-70 de euro… Costă 500 de euro o testare! O testare pe anumită substanță, să veză dacă e sau nu contaminat produsul, costă 450 de euro. Ar trebui la 2-3 săptămâni să faci acea testare pe un produs nou. Mai bine nu iei”, a adăugat căpitanul lui Sepsi.