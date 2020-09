Simona Halep debutează la Roland Garros în ziua în care împlineşte 29 de ani! Este principala favorită după 10 victorii la rând pe zgură

Simona Halep debutează la Roland Garros chiar de ziua ei, duminică împlinind 29 de ani. Campioana născută la Constanța este principala favorită după 10 victorii la rând pe zgură.

Ediția din acest an de la Roland Garros a fost pusă sub semnul îndoielii, în contextul pandemiei de coronavirus. Inițial turneul trebuia să se dispute în luna mai a acestui an, însă a fost amânat pentru septembrie.

Clasată pe locul 2 mondial, Simona pornește în acest an ca principală favorită, deținătoarea titlului liderul mondial, Ashleigh Barty refuzând să participe anul acesta la Paris.

Simona Halep pornește drumul către cel de-al doilea titlu din carieră, duminică de la ora 14:00, pe arena centrală Philippe-Chatrier, în compania sportivei iberice Sara Sorribes Tormo. Meciul este programat imediat după încheierea confruntarii de pe tabloul masculin dintre Jannick Sinner și David Goffin.

Sportiva româncă a decis să facă un gest superb cu ocazia zilei sale de naștere. Aceasta a inițiat o strângere de fonduri pe Facebook și și-a invitat fanii să doneze pentru Asociația “Zi de BINE” o organizație cu profil caritabil: “Dacă ar fi să mă găndesc la un cadou pe care as vrea să-l primesc, acesta ar fi să le arat unor învățători dintr-un sat al României cât de mulți oameni le sunt alături.

Aş vrea să-i ajutăm să transforme un autobuz ruginit, salvat de la fiare vechi într-un afterschool pentru toți copiii din sat. Orice contribuție, oricât de mică, de la cât mai multț oameni din toate colțurile lumii le-ar da curaj celor doi tineri și ar face din aniversarea mea o sărbatoare cu adevărat reușită.” a postat Simona pe contul personal de Facebook.

Duminică campioana împlinește 29 de ani, ajunsă la o vârstă optimă pentru a continua performanțele, Simona a avut în 2020 un parcurs perfect pe zgură. Două turnee câștigate, Praga și Roma alături de o serie de 10 victorii consecutive o recomandă pe sportiva noastră fiind favorită la cucerirea marelui trofeu de la Roland Garros. Specialiștii și media o privesc deasemenea ca pe favorita numărul 1 a turneului, însă, Simona rămâne încrezătoare dar în același timp rezervată:

“Mă simt onorată să aud că sunt favorita principală a turneului, că oamenii consideră asta, dar eu nu privesc așa. Știu că majoritatea sportivelor sunt favorite, toată lumea s-a pregătit pentru acest turneu. Nu mă focusez pe faptul că sunt favorită, am îmi joc șansa, iau fiecare meci în parte și vom vedea ce va fi la final. Nu este o presiune suplimentară, sunt obișnuită, am mai fost favorită și în trecut. Privesc turneul de la Paris ca pe unul normal, obișnuit, deci nu există presiune în plus.” a declarat Simona Halep înainte de startul competiției.

Cele 9 trofee ale Simonei Halep obținute pe zgură

Simona va ataca titlul cu numărul 10 din carieră pe zgură la această ediție de Roland Garros. Zgura este suprafata favorită a româncei, locul unde a obținut 9 trofee importante în cariera sa. În 2013 și-a început ascensiunea în lumea tenisului mondial cu o victorie la Nurnberg, primul său trofeu pe zgură, ca mai apoi, în același an să triumfe la Budapesta.

În 2014 Halep se impune la București BRD Open, competiție unde a cedat un singur set, pentru ca în finală să o învingă pe Roberta Vinci. Cel mai important trofeu din cariera sa de până atunci vine la turneul Master de la Madrid în 2016, același an aducându-i celebra finală de la București unde câștigă în față lui Anastasija Sevastova cu scorul de 6-0, 6-0.

Anul 2017 este unul excelent pentru Halep, aceasta reușind să își apere trofeul de la Madrid, confirmând statutul său de favorită în turneele pe zgură. Marea victorie de la Roland Garros, prima în 3 finale disputate vine în 2018, atunci când o învinge în finală pe americanca Sloane Stephens, 3-6, 6-4, 6-1.

În acest an primul trofeu după pauza provocată de pandemie vine la Praga, urmat de victoria de la Roma, primul triumf al Simonei la Foro Italico. După turneul italian, Simona Halep a fost aleasă jucătoarea lunii în tenisul mondial, un motiv în plus pentru a cimenta statutul de favorită pentru câștigarea turneului din acest an de la Paris.