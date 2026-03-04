Simona Halep, declarație neașteptată după ce a renunțat la tenis. Ce se întâmplă în viața fostei tenismene

ADVERTISEMENT

După ce a renunțat la tenis, Simona Halep a venit cu o declarație neașteptată. Fosta tenismenă, ajunsă la vârsta de 34 de ani, a spus ce se întâmplă în viața sa. Fosta mare campioană a uimit cu sinceritatea de care a dat dovadă.

Ce mesaj surprinzător a postat Simona Halep

Simona Halep are o avere estimată la milioane de euro, bani proveniți din premiile câștigate la turneele de tenis și din contractele de sponsorizare. Astfel, fosta jucătoare de tenis o duce excelent pe plan financiar.

În ultimele luni a pierdut câteva milioane, însă situația nu s-a schimbat considerabil. De când nu mai joacă face mereu postări surprinzătoare, în mediul online. Recent, a reușit să impresioneze cu un .

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, nu a spus cu subiect și predicat care este adevărul. E discretă cu viața sentimentală, dar asta nu o împiedică să facă anumite declarații. Acum, a menționat că este o femeie independentă, dar puternică.

ADVERTISEMENT

„Învăț să fiu echilibrată, știind că nimeni nu mă va prinde dacă o să cad”, este mesajul distribuit de Simona Halep, la secțiunea Stories, de pe Instagram. Acesta este scris în limba engleză și nu îi aparține.

ADVERTISEMENT

Simona Halep, o sportivă echilibrată

Simona Halep a rezonat cu aceste cuvinte, la ani buni după ce a pus capăt mariajului. A divorțat la doar un an de la cununia civilă. În toamna lui 2022, vedeta anunța că nu mai formează un cuplu cu Toni Iuruc.

De atunci a preferat să se concentreze pe carieră, mai ales că a fost perioada în care a fost suspendată pentru dopaj. A fost singură în întreg procesul, dar asta nu înseamnă că familia nu i-a fost aproape. A primit toată susținerea de la cei dragi.

ADVERTISEMENT

Din păcate, celebra tenismenă nu a avut un partener de viață care să-i fie alături la bine și la greu. A reușit prin forțe proprii să fie o sportivă echilibrată, ținându-se departe de scandaluri și de lumina reflectoarelor.

În perioada în care aștepta un răspuns de la Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA), Simona Halep a fost extrem de supărată. A susținut că instituția ar fi aplicat un dublu standard în procesul său, comparativ cu felul în care au fost judecați alți sportivi.

„Stau și încerc să înțeleg, dar îmi este realmente imposibil să înțeleg așa ceva. Stau și mă întreb, de ce o așa mare diferență de tratament și judecata? Nu găsesc și nici nu cred că poate exista un răspuns logic.

Nu poate fi decât rea voință din partea ITIA, organizația care a făcut absolut totul să mă distrugă în ciuda evidentei.

S-a dorit foarte tare să mi se distrugă ultimii ani din cariera, s-a dorit ceva ce niciodată nu mi-aș fi putut imagina că se poate dori!”, spunea la acea vreme constănțeanca, conform .

În prezent, Simona Halep ce focusează pe afaceri. De . Evenimentul a avut loc în hotelul din Poiana Brașov, la un cost accesibil pentru toată lumea.