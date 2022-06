Simona Halep, declarații despre retragere înainte de Wimbledon 2022: “Dacă mâine m-aș opri, sunt mai mult decât mulțumită cu tot ce am realizat. Dar nu vreau și nu o să mă opresc”

Simona Halep a fost , unde a susținut , iar jucătoarea este pregătită de meciul cu .

Simona Halep, nerăbdătoare să joace la Wimbledon: „Am amintiri minunate!”

Simona Halep e favorita numărul 16 la Wimbledon și se luptă să revină în : „Tocmai am ajuns aici și azi am avut primul antrenament. Sunt fericită, mă simt bine că mă întorc la Wimbledon, mai ales că nu am mai făcut-o din 2019. Am amintiri minunate!”:

Numărul 19 WTA a mărturisit că s-a recuperat după accidentarea la gât de la Bad Homburg: „Zi de zi vreau să mă perfecționez. Sunt sănătoasă, m-am recuperat în două zile. Ar fi fost foarte frumos să deschid turneul, dar nu am șansa asta”.

Simona visează în continuare să mai câștige un turneu de Grand Slam, așa cum reușea în 2019 la Londra după ce o învingea pe Serena Williams: „Mi-aș dori ca în carieră să mai am o șansă și o aștept cu nerăbdare. Am avut meciuri bune săptămâna trecută, dar pe iarbă nu se știe niciodată. Aștept cu nerăbdare fiecare zi pentru a fi în formă”.

Simona Halep nu regretă niciun moment sau decizie din cariera sa: „Sunt foarte mulțumită de ce am realizat”

Simona Halep are o carieră lipsită de regrete: „Dacă voi fi nevoită să mă opresc mâine, atunci sunt foarte mulțumită de ce am realizat. Dar nu vreau să mă opresc (n.n. râde)”.

WTA a decis să nu acorde puncte la Wimbledon în acest an din cauza interdicției sportivilor ruși și bieloruși, iar Simona Halep va urca mai mult ca sigur în clasament după turneul de la Londra. Multe jucătoare nu își vor putea apăra punctele de anul trecut, în vreme ce românca a lipsit de la ediția precedentă.

Simona Halep a început excelent sezonul de iarnă și a jucat două semifinale la Birmmingham și Bad Homburg, iar așteptările sunt la fel de mari la Wimbledon, unde anul trecut s-a retras în ultima clipă din cauza unei accidentări.

Simona Halep, avertizată înainte de meciul cu Karolina Muchova: „Are un joc care poate deranja”

Fostul antrenor al Simonei Halep, Artemon Apostu-Efremov, a vorbit despre la Digi Sport: „Pe hârtie, fiecare jucătoare pleacă cu 50% șanse. Este drept că jucătoarea din Cehia are un joc care poate deranja, mai ales pe iarbă. Vine des la fileu, știe să joace slice, variază.

Din punctul meu de vedere, Simona va avea la ora meciului toate informațiile și, dacă păstrează nivelul din meciul cu Anisimova, ar trebui să fie câștigătoare. Dar Simona a avut o tragere destul de dificilă. E un anumit ‘setup’ pe care Simona și-l face pe iarbă și reușește astfel să rămâne agresivă”.