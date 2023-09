Simona Halep declară război ITIA: „Au adus acuzația doar după ce au aflat identitatea mea”

din partea tribunalului de la Londra, însă campioana noastră e decisă să meargă până în pânzele albe pentru a-și face dreptate.

Simona Halep continuă războiul pentru dreptate

, însă rămâne la fel de motivată și încrezătoare în faptul că este nevinovată: „Astăzi, un tribunal sub tutela Programului Anti-Dopping a anunțat decizia în cazul meu. Ultimul an a fost cel mai greu meci din viața mea și din păcate lupta continuă.

ADVERTISEMENT

Mi-am dedicat viața tenisului. Iau foarte în serios regulile care guvernează sportul nostru și mă mândresc cu faptul că nu am folosit niciodată, în mod conștient sau intenționat, vreo substanță interzisă. Am refuzat să accept decizia de suspendare pentru patru ani și am contestat-o potrivit prevederilor legale.

Într-o decizie de 126 de pagini, tribunalul a admis ambele acuzații aduse de ITIA – un test de urină pozitiv pentru o substanță interzisă și o încălcare a Programului de Pașaport Biologic (ABP).

ADVERTISEMENT

Reprezentații mei și cu mine am prezentat ITIA și tribunalului dovezi convingătoare în sprijinul apărării mele și am formulat mai multe întrebări legitime cu privire la concluziile la care s-a ajuns în legătură cu dosarul ABP.

Deși sunt recunoscătoare să am în sfârșit un deznodământ în fața unui tribunal, după numeroase întârzieri nefondate și cu sentimentul de a trăi în purgatoriu timp de peste un an, sunt șocată și extrem de dezamăgită de decizia acestui tribunal.

ADVERTISEMENT

Simona Halep, acuzații grave: „ITIA a adus o acuzație ABP numai după ce grupul de experți a aflat identitate mea”

Cred într-un sport curat și, în aproape două decenii ca jucător profesionist de tenis, de-a lungul a sute de turnee și două titluri de Grand Slam, am fost supusă la peste 200 de teste de sânge și urină pentru a verifica dacă există substanțe interzise – toate au fost negative până la 29 august 2022.

Știre în curs de actualizare…