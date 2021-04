Simona Halep, declarații înainte de turneul de la Madrid: ”E un sezon de zgură cum era înainte”

Jucătoarea de tenis Simona Halep a vorbit înainte de startul Mutua Madrid Open, turneu organizat de Ion Țiriac, și s-a declarat fericită că sezonul de zgură nu a mai fost perturbat de pandemia de coronavirus.

Halep este favorita numărul trei a competiţiei şi va debuta la Madrid contra Sarei Sorribes Tormo, din Spania, locul 46 WTA, pe care o învingea clar toamna trecută, tot pe zgură, în turul 1 la Roland Garros, scor 6-4, 6-0.

În 2019, campioana noastră ajungea până în finala turneului de la Madrid, unde era învinsă de Kiki Bertens. Ceea ce înseamnă că ea are de apărat 650 de puncte în clasamentul WTA.

Simona Halep a vorbit despre avantajul pe care îl are la Mutua Madrid Open

”Se simte ca un sezon de zgură cum era înainte. Săptămâna trecută Stuttgart, acum Madrid și apoi Roma. Sunt bucuroasă pentru că anul trecut a fost dificil”, a declarat Simona Halep înainte de turneul din capitala Spaniei.

”De-a lungul timpului am primit multe wild card-uri și nu am reușit să câștig niciun meci. Apoi, când am intrat pe tablou datorită clasamentului, am ajuns până în finală. Din acel moment, de câte ori ajung aici am încredere că pot juca un tenis bun și așa s-a întâmplat. În plus, tot ce e aici mă face fericită. Mă simt ca acasă!

”Condițiile sunt puțin diferite de celelalte turnee pe zgură. Mă ajută mult că e un pic de altitudine, mingea zboară mai mult, iar acest lucru duce să am mai multă forță. Nu fac nimic diferit aici, doar că simt altfel mingea. Ține și de încrederea adunată în trecut”, a continuat românca.

Halep a trecut peste eșecul de la Stuttgart

Simona Halep a vorbit și despre tragerea la sorți și duelul pe care îl va avea cu Sara Sorribes Tormo în primul tur: ”Nu m-am uitat decât la adversara pe care o întâlnesc în primul tur. Am un meci greu, am jucat cu ea anul trecut la Roland Garros, știu că îi place zgura, iar dacă am învins-o atunci, e clar că am șansa mea”.

În final, Halep a menționat că a trecut peste înfrângerea de la Stuttgart în fața Arynei Sabalenka: ”Deja m-am antrenat aici, nu mă mai gândesc la ce s-a întâmplat. Jocul meu arată bine, mă simt în regulă”.

După Madrid, turneu pe care și l-a adjudecat în două rânduri, în 2016 și 2017, pentru româncă urmează Roma, pentru a-și apăra, între 10 şi 16 mai, trofeul cucerit anul trecut. Cea mai importantă miză a sezonului de zgură rămâne, însă, Roland Garros, programat în perioada 30 mai-13 iunie.

