Simona Halep, despre cheia victoriei cu Barbora Krejcikova: “Am căutat mereu să nu mai greşesc”

Simona Halep s-a calificat în sferturile de finală de la Praga, după ce a învins-o în trei seturi pe Barbora Krejcikova, scor 3-6, 7-5, 6-2.

A fost o nouă partidă în care Simona a fost cu adevărat testată. Chiar mai dificilă decât cea cu Polona Hercog, din primul tur. Halep a început partida cu numeroase greşeli neforţate, dar şi-a reglat jocul până la final.

Simona Halep a vorbit şi despre problemele medicale pe care le-a acuzat pe parcursul partidei de joi. Speră că totul va fi ok până vineri, când o va înfrunta pe Magdalena Frech.

Simona Halep a vorbit despre problemele medicale pe care le-a avut înaintea setului decisiv

“A fost foarte greu să îmi găsesc ritmul. Am încercat să rămân atentă şi am căutat mereu să încetez să mai greşesc. Serviciul meu nu este bun la acest moment, dar lucrez la el. Am avut probleme la umăr, un pic tensionată.

Sper să fiu gata pentru meciul de mâine. Aveam muşchiul contractat şi mă încurca la serviciu. Am văzut-o pe Frech, este o luptătoare. Nu am mai întâlnit-o, va fi un meci dificil”, a declarat Simona Halep după victoria cu Barbora Krejcikova.

Simona Halep a cerut intervenţia fizioterapeutului imediat după finalul setului doi. A fost masată în zona cefei şi a umerilor, dar părea că nu se va putea capacita pentru a încheia cu bine partida.

Mai ales că Barbora Krejcikova a reuşit să facă break în chiar startul decisivului. Din acel moment, Simona a reuşit să ridice foarte mult nivelul de joc.

De partea cealaltă a fileului, Barbora Krejcikova a început să comită foarte multe erori neforţate. A venit astfel victoria care o menţine pe Simona Halep în cursa pentru al 21-lea titlu WTA al carierei.

Pentru victoria din turul 2, Simona Halep şi-a asigurat un cec în valoare de 5.000 de dolari, dar şi 60 de puncte în clasamentul WTA.

