Simona Halep, despre schimbările pe care le-a adus Patrick Mouratoglou în jocul ei: „Mi-aș dori să fiu și mai solidă la acest capitol”

Simona Halep s-a calificat fără probleme în turul al doilea al turnelui de la Madrid, unde va întâlni un adversar extrem de puternic, Paula Badosa, iar CTP a explicat că acesta este „adevăratul test”.

Simona Halep, interviu după victoria cu Shuai Zhang: „Am progresat un pic la loviturile de dreapta”

Simona Halep a vorbit pentru despre plusurile aduse de colaborarea cu fostul antrenor al Serenei Williams, : „Mindset-ul. Loviturile e dificil să le schimbi la 30 de ani, după atâta vreme, însă am progresat un pic la lovitura de dreapta, m-a corectat și chiar mă simt mult mai bine, și la serviciu un pic, per total, s-au făcut unele mici modificări, dar cea mai importantă e poziționarea în teren”.

Numărul 21 mondial e de părere că poziționarea în teren este esențială în jocul ei: „Mi-aș dori să fiu și mai solidă la acest capitol pentru că simt că acolo este un plus de dobândit și aș putea reveni în top jucând așa”.

Cum arată o zi de antrenament pentru Simona Halep la academia lui Patrick Mouratoglou

Simona Halep s-a pregătit la academia de la Nisa a lui Mouratoglou înainte de turneul de la Madrid și a dezvăluit cum arată o zi de antrenamente: „Arată astfel: la 8 și jumătate am început antrenamentul, ceva ce nu am crezut vreodată că o să fac, m-am antrenat două, trei ore, pregătire fizică, fizioterapie pentru că am fost accidentată și am avut nevoie și după ce m-am recuperat să mă asigur că sunt rămân sănătoasă, apoi la sfârșit stretching, am făcut baie cu gheață, baie caldă…”.

Jucătoarea din România este extrem de mulțumită de condițiile de la baza de pregătire și Patrick Mouratoglou a cucerit-o cu modul în care lucrează: „E foarte profesionist totul, tot sistemul, foarte bine organizat. Patrick este cel mai organizat om pe care l-am cunoscut vreodată”.

Simona Halep, despre meciul cu Paula Badosa: „Un challenge destul de puternic, dar nu am niciun fel de așteptare”

Simona Halep nu își pune presiune suplimentară înainte de și vrea doar să se bucure că este din nou pe terenul de tenis: „Un meci greu, un challenge destul de puternic, dar nu am niciun fel de așteptare, vreau doar să mă bucur de meci, să pun în practică ceea ce ne dorim, împreună cu Patrick, să cred că am șansa mea pentru că știu cum este să fii acolo, în top. Bineînțeles, are o încredere foarte mare acum, joacă probabil cel mai bun tenis al ei, dar e un duel bun și sper să joc bine”.

Simona a luat o decizie importantă și și-a schimbat radical modul de pregătire după ce a început colaborarea cu Patrick Mouratoglou: „Pot să spun că nu m-am așteptat niciodată să fac acest pas, nici nu-mi dădea prin cap așa ceva. Nu am fost pro academii, pentru că nu am crezut că o să pot să fac față unui sistem foarte bine pus la punct, cu o anume oră de trezire, totul riguros, mi-a plăcut mai mult să fiu independentă, dar impactul pe care l-am avut când am intrat acolo și m-am antrenat a fost ceva wow.

Deodată am simțit că vreau să fac treaba asta. În momentul respectiv, Patrick nu era disponibil, dar am tot stat acolo și m-am antrenat cu altcineva, a fost o experiență deosebită și vibe-ul de acolo m-a ajutat că iau decizia, care nu a fost una ușoară, să schimb toată rutina și modul de viață, dar sunt foarte bucuroasă că am făcut pasul și că am avut această oportunitate”, a mai spus jucătoarea pentru sursa citată.