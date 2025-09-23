Simona Halep, detalii tulburătoare din procesul de 10 milioane de dolari de la New York. „Mi-am pierdut banii, plăcerea de a trăi, am fost umilită”

Procesul de 10 milioane de dolari prin care Simona Halep cere despăgubiri unor companii care au produs suplimentele alimentare contaminate care au dus la suspendarea ei din tenis se desfășoară la Curtea Districtuală a Statelor Unite (Southern District of New York). În luna februarie, românca a înaintat oficial plângerea, iar litigiul a ajuns în faza strângerii probelor și depunerii lor în instanță.

Cine este femeia care judecă procesul Simonei Halep

Simona Halep și-a angaja în procesul de 10 milioane de dolari împotriva companiei care a produs suplimentele contaminate care au dus la suspendarea ei. Aidala, Bertuna & Kamis i-a reprezentat, printre alții, pe Rudolph Giuliani (fostul primar al New York-ului) și pe , condamnat la 23 de ani de închisoare pentru abuzuri sexuale.

De partea cealaltă, companiile Quantum Nutrition și DBA Schinoussa Super Foods a angajat casa Tyson Mendes Attorneys și va fi reprezentantă în instanță de avocatul John Anthony Anselmo.

Cazul Simonei Halep este judecat de o femeie, Mary V. Rosado, care lucrează ca judecător la New York de aproximativ 12 ani.

Simona Halep încarecă să identifice și furnizorii din China ai firmelor care au produs și ambalat suplimentele contaminate

În Statele Unite ale Americii, procesele civile sunt precedate de câteva etape preliminare (Discovery, Pretrial Motions, mediere sau arbitraj), în care cele două părți fac schimb de informații, la cerere sau la solicitarea instanței. Tot atunci se desfășoară interogatoriile, depozițiile martorilor precum și realizarea de expertize sau opinii de specialiști. Abia după parcurgerea acestor etape se trece la procesul propriu-zis (Trial), în care sunt prezentate toate probele în fața judecătorului, după care urmează verdictul și posibilele căi de atac (Appeals).

Simona Halep cere 10 milioane de dolari companiei care a produs și distribuit suplimentul, precum și societăților aflate pe lanțul de producție. Acestea sunt:

Quantum Nutrition

DBA Schinoussa Super Foods

RJ Packaging Incorporated

DBA Custuom Food Packaging

General Ingredient, Inc

De asemenea, Halep solicită identificarea altor societăți implicate pe lanțul de producție care ar putea avea legătură cu lotul de suplimente contaminate cu Roxadustat. Se pare că ar fi vorba despre furnizori din China.

Acuzațiile Simonei Halep: prejudiciu prin neglijență

În plângerea preliminară consultată de FANATIK, Simona Halep se recomandă drept o jucătoare de tenis de top, în vîrstă de 32 de ani, care locuiește în Constanța, România.

”Așa cum se întâmplă cu majoritatea atleților de elită, doamna Halep obișnuia să folosească suplimente nutriționale, atunci când avea nevoie, pentru a susține intensitatea antrenamentelor.

În august 2022, doamna Halep a folosit Schinoussa Keto Boost Electrolytes, Keto MCT cu colagen marin și praf de proteină New Zeeland. (…)

În ciuda faptului că nu a folosit niciodată substanțe interzise, după ce a folosit suplimentele Schnoussa, mostra de urină a reclamantei Simona Halep a fost testată pozitiv la Roxadustat, la data de 29 august. Teste ulterioare au confirmat că Schinoussa Keto MCT a fost contaminat cu Roxadustat, lucru care nu era specificat pe etichetă.

Ca urmare a testării, reclamanta Simona Halep a fost suspendată din turneele internaționale și solicită despăgubiri de 10 milioane de dolari”, se arată în cererea depusă de avocații Simonei Halep la instanța din New York.

Românca susține că s-a simțit umilită și și-a pierdut plăcerea de a trăi

Sportiva acuză de prejudiciu prin neglijență gravă în exercitarea obligațiilor, situație care a dus la contaminarea suplimentelor alimentare. Din acest motiv, reclamanta a suferit pe plan profesional și personal. Potrivit plângerii consultate de FANATIK, Halep a reclamat faptul că și-a pierdut o sursă importantă de venit, s-a simțit umilită și și-a pierdut ”plăcerea de a trăi”.

”În tot acest timp, pârâții au cotinuat să garanteze că produsele lor sunt de calitate. (…) Pârâtul Schinoussa a garanatat că suplimentul conține peptide de colagen marin din Oceanul Pacific, dintr-o sursuă curată și prietenoasă cu mediul. În realitate, Keto MCT ar conține ingrediente de origine chineză necunoscută, care conțineau Roxadustat, substanță care nu apărea pe etichetă”, se mai arată în plângere.

Documentele pe care Halep trebuie să le prezinte în instanță

În replică, avocatul apărării a solicitat mai multe documente care să susțină acuzațiile Simonei Halep. Românca este obligată să transmită casei de avocatură angajată de compania canadiană:

Dovezi ale tuturor taxelor și impozitelor începând cu 5 ani înainte de incident și până în ziua de azi.

Copii ale tuturor declarațiilor financiare care să sprijine cererea de despăgubiri

Copii ale tuturor documentelor care atestă obținerea unor venituri, în sprijinul cererii de obținere a despăgubirii

Copii după toate contractele semnate în perioada în care nu a avut activitate sportivă

Copii după toată corespondența care să demonstreze pierderile financiare, inclusiv unele evenimente anulate ca urmare a incidentului

Copii după rezultatele testelor de sânge în ultimii 3 ani, inclusiv anul 2022, incluzând rezultatele pozitive pentru substanțe interzise inclusiv Roxadustat

Copii după pașaportul biologic din ultimii 3 ani

Copii după documentația depusă la ITIA (Internatinal Tennis Integrity Agency), WADA (World Anti Doping Agency) și CAS (Curtea de Arbitraj Sportiv).

De asemenea, avocații Simonei Halep au la dispoziție 20 de zile pentru a transmite părții adverse numele și adresele martorilor, inclusiv managerul, antrenorul sau echipa de nutriționiști. În cazul în care sportiva nu va putea respecta termenul dat, probele ar putea fi anulate.

Fostul număr 1 mondial nu a mai putut să revină niciodată în elita tenisului

Simona Halep a fost suspendată provizoriu începând cu 7 octombrie 2022, după ce testul antidoping de la US Open a ieșit pozitiv la Roxadustat. Inițial, ea a fost suspendată pentru patru ani, însă Curtea de Arbitraj Sportiv i-a redus suspendarea la 9 luni aplicată retroactiv.

Halep a revenit pe teren în martie 2024, însă nu a mai reușit să revină niciodată în elita tenisului mondial.