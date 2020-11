Simona Halep, dezvăluiri despre decizia care i-a schimbat cariera: ”Mi-e ruşine uneori”

Jucătoarea de tenis Simona Halep a dezvăluit care a fost decizia ce i-a schimbat în totalitate cariera și a ajutat-o să-și îmbunătățească performanțele.

În urmă cu o săptămână, campioana noastră a anunțat că s-a vindecat de coronavirus și a ținut să le mulțumească cadrelor medicale de la Institutul Matei Balș.

Ocupanta locului 2 WTA a cumpărat câteva zeci de hectare de teren în judetul Constanța, unde a plantat viță de vie și vrea să-și deschidă o cramă. Halep a plătit pentru teren aproximativ 500.000 de euro.

Decizia care i-a schimbat întreaga carieră Simonei Halep

”Darren a spus mereu că un antrenor bun trebuie să-l facă pe jucător să-şi dea seama singur de ceea ce face greşit pe teren şi să se corecteze el acolo. De aceea nici nu am vrut să facem on-court coaching foarte des”, a declarat Halep pentru emisiunea ”500 de apropo-uri”.

”La mine cel mai greu lucru de progresat, cea mai grea parte a fost atitudinea: să nu mai fiu negativistă pe teren, să nu mă mai critic şi atunci când sunt într-un moment greu să fiu eu alături de mine, adică să nu dau şi eu în mine, că suficient dă adversara, suficient dă situaţia respectivă, eu să mă protejez cumva”, a spus Simona Halep despre decizia care i-a schimbat cariera.

”Aici am progresat mult, dar am şi lucrat cu o doamnă psiholog. Când mă uit la meciurile de acum 2-3 ani mi-e ruşine uneori. Mi-e ruşine de mine că puteam să fac astfel de lucruri, dar nu le controlam foarte bine şi de aceea le făceam, dar încerc să mă accept şi cu momentele acelea”, a continuat ea.

”După Wimbledon 2-3 luni eram în nori. Nu am mai jucat prea bine, dar eram complet ieşită din stres. Parcă toată greutatea pe care am avut-o ani de zile era departe. Am ajuns la nivelul la care mă gândesc de fiecare dacă când merg la un turneu că am o şansă bună să îl câştig”, a încheiat Halep.

Cea mai importantă jucătoare din România a povestit un episod neştiut care a avut loc între ea şi Federaţia Română de Tenis, când i-a fost interzis accesul la Centrul Naţional de Tenis. Se întâmpla la începutul anului 2011, când Simona Halep era la început de carieră şi nu intrase încâ în primele 50 de locuri ale clasamentului mondial.

Simona Halep are de recuperat aproximativ 40.000 de euro de la ANAF, după ce a obţinut în instanţă decizia că a fost executată silit nelegal. Avocatul Adrian Cuculi o avertizează însă că fiscul ar putea apela la diverse artificii.

