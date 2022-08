Simona Halep, din nou alături de Darren Cahill. ”Ca-n vremurile bune!”

În septembrie se împlinește un an de la momentul în care colaborarea dintre Simona Halep și Darren Cahill a ajuns la final. ”Simo” a trecut însă peste acel moment și se concentrează pe parteneriatul cu Patrick Mouratoglou. Fapt pe care l-a relevat și momentul în care românca și Cahill s-au revăzut la New York.

O strângere de mână ca-n vremurile bune între Halep și Cahill

Simona Halep se pregătește la New York pentru debutul în ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open.

Iar joi (spre seară în România), înaintea antrenamentului, s-a reîntâlnit cu Darren Cahill. Cel care i-a fost antrenor în două etape, și a pregătit-o timp de șase ani.

O întâlnire pe care cei doi au marcat-o cu o strângere de mână. Momentul a fost surprins de fotograful oficial al WTA, care a scris pe twitter: ”Simona Halep & Darren Cahill s-au întâlnit din nou, scurt, între antrenamentele de la New York”. Și a comentat: ”Ca în vremurile bune”.

Un semn că fostul număr unu mondial a luat decizia să lase în urmă, cu maturitate, momentul despărțirii de Cahill. Și că preferă să se concentreze pe parteneriatul cu Patrick Mouratoglou.

”În primul rând, Darren m-a părăsit în septembrie anul trecut, așa că nu l-am părăsit eu, să fie clar”

Lucru pe care l-a și declarat cu prilejul unui interviu acordat la Washington, înaintea startului ”sezonului american”. Atunci când Halep a vorbit deschis despre episodul din septembrie 2021 și despre actualul moment al carierei sale.

”În primul rând, Darren m-a părăsit în septembrie anul trecut, așa că nu l-am părăsit eu, să fie clar. În al doilea rând, nu voi compara, pentru că sunt super diferiți.

Ceea ce pot spune în acest moment este cel mai bun lucru care mi se putea întâmpla, să îl întâlnesc pe Patrick. El are o super energie. Este super amabil. Așa că înseamnă foarte mult pentru mine să lucrez cu astfel de oameni.

“Totul este Mouratoglou acum. Echipa este 100% el”

Totul este Mouratoglou acum. Echipa este 100% el. Tot ceea ce se întâmplă în jurul meu, este vorba despre academia lui și despre el însuși.

Am făcut această schimbare pentru că am simțit cu adevărat că e momentul să o fac. Am crezut că voi termina cu tenisul la 30 de ani, dar acum am început ceva frumos și ceva nou.

Totul este complet nou. Așa că mă voi bucura. De fapt, mă bucur deja. Voi vedea cât de bună pot fi în viitor”, spunea la acel moment Halep.