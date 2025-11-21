Simona Halep, din nou în centrul atenției. Cercetătorii români vor să folosească numele campioanei pentru un proiect important

ADVERTISEMENT

Brandul Simona Halep va fi folosit de cercetătorii români din domeniul agricol. Aceștia au venit cu o idee genială, care vizează promovarea celei mai recente descoperiri făcute.

Un soi de ardei iuți, denumit după Simona Halep

Este vorba despre cercetătorii de la Banca de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) Buzău. Instituția publică vrea să își promoveze ultima descoperire făcută bazându-se pe numele faimoasei sportive.

ADVERTISEMENT

Cu alte cuvinte, ultimul soi de ardei iuți descoperit a fost denumit după Simona Halep. Anunțul a fost făcut de directorul instituției, care de altfel a vorbit și despre cum s-a ajuns la această decizie.

Costel Vînătoru spune că legătura dintre Simona Halep și ardeii este mai veche. Asta în contextul în care sportiva a fost poreclită „Halepeno”, un joc de cuvinte între numele ei și ardeiul iute.

ADVERTISEMENT

Legătura dintre sportivă și ardeii iuți

Totodată, acesta a adus în discuție și faptul că la unele turnee, sportiva a apărut cu pantofi decorați cu un ardei iute. Și iată că așa le-a venit cercetătorilor ideea să înregistreze un soi de ardei denumit după Simona Halep.

ADVERTISEMENT

Cât despre ardei, ar putea fi vorba despre cel mai iute soi din lume. Momentan, . Astfel, rămâne de văzut când vor fi încheiate toate detaliile.

„Ar putea deveni cel mai iute ardei din lume, fiind în faza de testare! Un soi de ardei iute obținut recent, înscris în vederea brevetării și omologării sub denumirea de Halep.

ADVERTISEMENT

E o denumire provizorie, sperăm să treacă, deși se apropie foarte mult de un alt soi cunoscut, Habanero. De regulă, când soiurile au asemănări se resping, dar vom vedea”, a precizat Costel Vînătoru, director al Băncii de Resurse Genetice din Buzău, într-un interviu pentru Agro TV.

Noul soi de ardei ar putea fi unul extrem de valoros

Totodată, șeful instituției a explicat și că soiul este unul cât se poate de valoros. Acesta are un potențial ridicat de producție, fiind foarte iute. În ceea ce privește cultivarea, aceasta poate fi realizată foarte ușor, în spații protejate.

Cât despre ardei, acesta este gustos, picant, dar și mare. În urma analizelor de laborator s-a mai constatat și faptul că acesta este bogat în vitamina C și vine cu multiple întrebuințări.

„Cert este că e un soi valoros, cu potențial mare de producție și foarte iute, picant. De aceea ne-am gândit să-l omologăm, are peste 1.000.000 de unități pe scara Scoville. Poate fi cultivat în spații protejate, în câmp.

Fructul este mare, gustos, picant, aromat și poate fi folosit pentru consum în stare proaspătă, pentru boia, în diverse preparate culinare. Deci e un fruct cu multiple întrebuințări, are un buchet specific. Analizele de laborator arată că e foarte bogat și în vitamina C”, a adăugat directorul BRGV Buzău.

Potrivit acestuia, faptul că va fi legat de soiul de ardei reprezintă o oportunitate. Practic cercetătorii s-au gândit la un brand al românilor, iar numele sportivei îi va da un plus de valoare.