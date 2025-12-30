Simona Halep, din nou îndrăgostită! Fotografia misterioasă postată de fostul număr 1 WTA. Galerie Foto

Sport

Simona Halep, din nou îndrăgostită! Fotografia misterioasă postată de fostul număr 1 WTA.

Ce a postat Simona Halep pe rețelele de socializare. Campioana și-a luat fanii prin surprindere. Fosta jucătoare de tenis iubește din nou. Imagini de colecție.
Alex Bodnariu
30.12.2025 | 16:07
Simona Halep din nou indragostita Fotografia misterioasa postata de fostul numar 1 WTA Galerie Foto
Simona Halep este din nou îndrăgostită! Cum s-a dat de gol fosta sportivă
Simona Halep, cea mai bună jucătoare de tenis din istoria României, se bucură de viață și departe de teren. Retrasă din activitate de aproape un an, fosta sportivă a postat o serie de fotografii pe contul său de social media pentru a marca finalul anului 2025, unul extrem de important pentru ea.

Simona Halep a avut parte de un an plin de provocări

În luna februarie, Simona Halep și-a anunțat retragerea din tenisul profesionist. Ultimul său meci jucat a fost la Transylvania Open. Suspendările și accidentările din ultimii ani au scos-o serios din formă, iar sportiva a acceptat că nu mai poate concura la cel mai înalt nivel.

Totuși, Simona a rămas aproape de fenomen. Halep a fost invitată la mai multe evenimente sportive în anul 2025. A fost prezentă la Roland Garros și la Turneul Campioanelor, iar vara viitoare va avea parte de un meci de retragere la Sports Festival, la Cluj-Napoca.

Pe final de an, fosta sportivă a ținut să împărtășească o serie de fotografii pe rețelele de socializare. Simona Halep a postat imagini în care apare alături de prieteni și familie, dar și din tribunele de la Roland Garros. Postarea a adunat mii de aprecieri în doar câteva minute.

Simona Halep, din nou îndrăgostită!?

Ultima fotografie din acest șir de imagini a fost una cu totul specială. Se pare că Simona Halep este din nou îndrăgostită. Aceasta a postat o poză cu două mâini care formează o inimioară, surprinsă în timpul unui răsărit pe plajă.

Simona Halep este din nou îndrăgostită! Cum s-a dat de gol fosta sportivă. Foto: Instagram
„Sincer, îmi lipsește puțin tenisul. Mi s-a făcut pielea de găină când am intrat pe terenul central în timpul ultimei finale WTA, gândindu-mă la toate meciurile pe care le-am jucat acolo. Deși, recunosc că totul este mai bine fără stresul meciurilor.

Nu mai am acele dureri de stomac dinaintea partidelor. Erau insuportabile. Faptul că am fost atât de emoțională a fost ca un handicap pentru mine pe teren, dar făcea parte din mine și a trebuit să accept. Nu regret nimic, nici măcar o singură greșeală, accept totul. Sunt mândră de toate lucrurile bune pe care le-am realizat, dar mai ales de modul în care mi-am gestionat eșecurile, precum și succesele”, a mărturisit Simona Halep pe final de an.

