Simona Halep, din nou îndrăgostită? Mesajul cu subînțeles transmis de fosta jucătoare de tenis

În toamna anului 2022, după aproximativ 12 luni de la cununia civilă, Simona Halep, anunța că este singură. Acum este din nou îndrăgostită? Descoperă mesajul cu subînțeles pe care l-a împărtășit cu cei care o urmăresc.

Ce a distribuit Simona Halep despre iubire

Simona Halep se bucură din plin de timpul liber pe care-l are odată cu retragerea din circuit. A rămas focusată pe pasiunea sa, chiar dacă nu mai joacă. E implicată mult în business, la hotelul din Poiana Brașov organizând mereu evenimente.

Pentru ziua de . Și de Ziua Îndrăgostiților a fost un eveniment notabil, fosta jucătoare de tenis dând de înțeles că a trecut peste separarea de Toni Iuruc.

A făcut o postare unică în mediul online, care i-a făcut pe mulți să se întrebe dacă este îndrăgostită. Celebra tenismenă, originară din Constanța, a rezonat cu un citat al unuia dintre cei mai cunoscuți oameni de litere din România.

Nichita Stănescu este poetul pe care Simona Halep pare că îl admiră. Așadar, câștigătoarea de la Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019 i-a pus pe jar pe internauții care o urmăresc pe contul personal de Instagram.

„Dacă cineva poate să iubească, este împărat. Dacă cineva este iubit, este infinit”, este mesajul lăsat de fostul lider WTA, la secțiunea Stories. Frumoasa șatenă este o mare admiratoare de artă, fiind prezentă la multe piese de teatru și concerte în ultima vreme.

De unde a extras Simona Halep citatul despre dragoste

Simona Halep a fost extrem de discretă legat de viața personală în ultima perioadă. Fosta campioană a preferat să păstreze pentru sine anumite părți din existența sa, dar de fiecare dată a lăsat semne de întrebare.

A postat imagini cu buchete impresionante de flori și mesaje cu subînțeles. Ultima distribuire nu îi aparține, dar asta nu înseamnă că nu este de acord cu respectivele cuvinte. Acestea fac parte dintr-o poeze intitulată „Lambada”.

Opera semnată de Nichita Stănescu face trimitere la evoluția perspectivei poetului asupra iubirii. În primele versuri arată că totul se rezumă la a fi iubit. În cele din urmă lucrurile se schimbă, autorul dorind să aducă în față faptul că e mai important să fii capabil să iubești.

În altă ordine de idei, Simona Halep . Cu toate acestea, nu a vorbit niciodată cu subiect și predicat despre ceea ce se întâmplă, de fapt, în planul amoros.