Sport

Simona Halep, din nou îndrăgostită? Mesajul cu subînțeles transmis de fosta jucătoare de tenis

Simona Halep și-a găsit sufletul pereche, după divorțul de Toni Iuruc? Ce postare a făcut fosta tenismenă, în vârstă de 35 de ani, legat de viața sentimentală.
Alexa Serdan
27.02.2026 | 21:45
Simona Halep din nou indragostita Mesajul cu subinteles transmis de fosta jucatoare de tenis
Ce mesaj a transmis Simona Halep. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

În toamna anului 2022, după aproximativ 12 luni de la cununia civilă, Simona Halep, anunța că este singură. Acum este din nou îndrăgostită? Descoperă mesajul cu subînțeles pe care l-a împărtășit cu cei care o urmăresc.

Ce a distribuit Simona Halep despre iubire

Simona Halep se bucură din plin de timpul liber pe care-l are odată cu retragerea din circuit. A rămas focusată pe pasiunea sa, chiar dacă nu mai joacă. E implicată mult în business, la hotelul din Poiana Brașov organizând mereu evenimente.

ADVERTISEMENT

Pentru ziua de 8 martie, doamnele și domnișoarele se pot distra cu o sumă destul de mică. Și de Ziua Îndrăgostiților a fost un eveniment notabil, fosta jucătoare de tenis dând de înțeles că a trecut peste separarea de Toni Iuruc.

A făcut o postare unică în mediul online, care i-a făcut pe mulți să se întrebe dacă este îndrăgostită. Celebra tenismenă, originară din Constanța, a rezonat cu un citat al unuia dintre cei mai cunoscuți oameni de litere din România.

ADVERTISEMENT
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în...
Digi24.ro
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho

Nichita Stănescu este poetul pe care Simona Halep pare că îl admiră. Așadar, câștigătoarea de la Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019 i-a pus pe jar pe internauții care o urmăresc pe contul personal de Instagram.

ADVERTISEMENT
S-a terminat: OUT din lupta pentru play-off! Situație neverosimilă în campionatul României
Digisport.ro
S-a terminat: OUT din lupta pentru play-off! Situație neverosimilă în campionatul României

„Dacă cineva poate să iubească, este împărat. Dacă cineva este iubit, este infinit”, este mesajul lăsat de fostul lider WTA, la secțiunea Stories. Frumoasa șatenă este o mare admiratoare de artă, fiind prezentă la multe piese de teatru și concerte în ultima vreme.

De unde a extras Simona Halep citatul despre dragoste

Simona Halep a fost extrem de discretă legat de viața personală în ultima perioadă. Fosta campioană a preferat să păstreze pentru sine anumite părți din existența sa, dar de fiecare dată a lăsat semne de întrebare.

ADVERTISEMENT

A postat imagini cu buchete impresionante de flori și mesaje cu subînțeles. Ultima distribuire nu îi aparține, dar asta nu înseamnă că nu este de acord cu respectivele cuvinte. Acestea fac parte dintr-o poeze intitulată „Lambada”.

Opera semnată de Nichita Stănescu face trimitere la evoluția perspectivei poetului asupra iubirii. În primele versuri arată că totul se rezumă la a fi iubit. În cele din urmă lucrurile se schimbă, autorul dorind să aducă în față faptul că e mai important să fii capabil să iubești.

În altă ordine de idei, Simona Halep s-a afișat cu un bărbat misterios, în Dubai. Cu toate acestea, nu a vorbit niciodată cu subiect și predicat despre ceea ce se întâmplă, de fapt, în planul amoros.

Mihai Stoica, anunț dur despre unul dintre oamenii de bază de la FCSB:...
Fanatik
Mihai Stoica, anunț dur despre unul dintre oamenii de bază de la FCSB: „Nu înțelege! Nu va mai juca nicio secundă la noi dacă nu se operează”
Scenariu dezastruos: Mbappe, out de la Cupa Mondială!? L’Equipe face anunțul șocant
Fanatik
Scenariu dezastruos: Mbappe, out de la Cupa Mondială!? L’Equipe face anunțul șocant
Giovanni Becali sare în apărarea lui Gino Iorgulescu: “Echipele mai sărace pot scoate...
Fanatik
Giovanni Becali sare în apărarea lui Gino Iorgulescu: “Echipele mai sărace pot scoate un ban în plus cu FCSB!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Scene ireale! Legendarul jucător al României, înjurat în tramvai de o tânără: 'E...
iamsport.ro
Scene ireale! Legendarul jucător al României, înjurat în tramvai de o tânără: 'E vorba de civilizație'
Se întâmplă la nici 48 ore de la marea finală! Maria Pitică rupe...
viva.ro
Se întâmplă la nici 48 ore de la marea finală! Maria Pitică rupe tăcerea și face publice detalii bombă la care nici măcar producătorii nu se așteptau! Astea da declarații, vizați au fost și colegii Simona și Marius Urzică, Sandra Izbașa și Răzvan Bănică
Horoscop de weekend, 28 februarie – 1 martie 2026: Cine închide capitole și...
Jurnalul.ro
Horoscop de weekend, 28 februarie – 1 martie 2026: Cine închide capitole și cine trebuie să mai aștepte
Moartea lui Jeffrey Epstein, anunțată pe un forum de discuții cu 38 de...
adevarul.ro
Moartea lui Jeffrey Epstein, anunțată pe un forum de discuții cu 38 de minute înainte de anunțul oficial. FBI caută de peste șase ani autorul postării
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de...
unica.ro
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Caracatiţa din spatele afacerilor cu peşte. Cultura şpăgii a dus calcanul aproape de...
Observatornews.ro
Caracatiţa din spatele afacerilor cu peşte. Cultura şpăgii a dus calcanul aproape de dispariţie
Milionarul român cu 3 pensii s-a revoltat când a auzit că afacerea lui...
as.ro
Milionarul român cu 3 pensii s-a revoltat când a auzit că afacerea lui Gigi Neţoiu s-ar închide: Sunt nebuni!
Foștii primari ai Timișoarei, Nicolae Robu și Gheorghe Ciuhandu, achitați definitiv în dosarul...
Libertatea.ro
Foștii primari ai Timișoarei, Nicolae Robu și Gheorghe Ciuhandu, achitați definitiv în dosarul caselor vândute pe Legea 112. Primele reacții ale foștilor edili
Cota unică vs. impozitul progresiv: cine câștigă, cine pierde și ce piedici sunt...
informat.ro
Cota unică vs. impozitul progresiv: cine câștigă, cine pierde și ce piedici sunt previzibile
După pensii și salarii, Bolojan le dă românilor LOVITURA FATALĂ! Anunț de ULTIMĂ...
RTV.NET
După pensii și salarii, Bolojan le dă românilor LOVITURA FATALĂ! Anunț de ULTIMĂ ORĂ: Am scăpat de dracu și am dat de ta-su
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!