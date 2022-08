Simona Halep – Donna Vekic 6-0, 6-2 în turul 1 la WTA Toronto 2022. Calificare en-fanfare pentru S1mo. Prima reacție

Simona Halep a avut un meci de antrenament la debutul la Roger Cup, în Toronto. Donna Vekic nu a putut face față jocului agresiv al româncei care s-a impus după ceva mai mult de o oră de joc cu 6-0, 6-2.

”Am jucat un tenis bun aici, mereu (la turneul de la Toronto – n.r.), și sunt foarte bucuroasă că am revenit. Și azi am jucat bine. Nu e vorba numai de rezultat, ci și de cum am jucat, am fost agresivă și acesta e unul dintre obiectivele mele.

Sper că Patrick (Mouratoglou – n.r.) va fi mândru de acest meci, de ultimul nu a fost deloc”, a declarat Simona Halep, imediat după partida cu Donna Vekic.