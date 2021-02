Simona Halep, după calificarea dramatică în turul 3 la Australian Open: „Sunt mândră de ce am făcut”

La conferința de presă ce a urmat partidei cu Ajla Tomljanovic, Simona Halep a declarat că se simtă mândră de felul cum s-a comportat pe teren, mai ales în setul decisiv, când a reușit să revină miraculos pe tabelă.

Într-un meci contând pentru turul secund al Australian Open, Simona Halep a învins-o dramatic, cu 4-6, 6-4, 7-5, pe Ajla Tomljanovic și s-a calificat în turul 3, unde o va întâlni Veronika Kudermetova, favorita 32 a competiției. Partida se va disputa vineri, ora de start urmând a fi anunțată ulterior.

Pentru calificarea în turul 3, Simona Halep va fi recompensată de organizatori cu un cec în valoare de 165.228 de dolari.

Reacția Simonei Halep după calificarea dramatică în turul 3 la Australian Open: „Sunt mândră de ce am făcut”

Simona Halep a apărut epuizată la conferința de presă de după meciul de infarct cu Ajla Tomljanovic, din turul secund la Australian Open. Sportiva româncă a obținut o calificare miraculoasă, reușind o revenire senzațională în setul decisiv, de la 2-5 la 7-5. Spune că la 2-5 s-a simțit foarte relaxată, iar acesta a fost secretul incredibilei victorii.

„A fost un meci uimitor, Ajla a luptat incredibil. Dar sunt mândră de ce am făcut eu, pentru că nu am renunțat la acest meci în niciun minut. Am fost un pic mai relaxată la 2-5, mingea mergea mai bine. Uneori când simt că meciul este aproape pierdut, încerc să mă relaxez. Să fac lucrurile altfel”, a declarat Simona Halep la conferința de presă de după partida istovitoare cu Ajla Tomljanovic.

În continuare, Halep a vorbit și despre reacția avută la finalul partidei, când a a scos niște sunete de satisfacție în momentul în care s-a așezat pe scaun.

„A fost pentru prima dată când stau jos, de asta am avut acea reacție când m-am așezat pe scaun. Sunt foarte obosită! Dar și ușurată, a fost o victorie greu de obținut. Știam că va fi greu, a fost chiar și mai greu decât credeam”.

În ciuda pandemiei de coronavirus, meciurile de la această ediție a Australian Opne se dispută cu spectatori în tribune, iar asta îi poate ajuta pe jucători în momentele dificile. Sau cel puțin așa crede Simona Halep.

„E extraordinar să fie public. E adevărat că la 2-5 simțeam că vin toți peste umerii mei. Dar am simțit un vibe bun și asta m-a ajutat. Jucătorii de top nu pot câștiga toate meciurile. Unii jucători nu s-au putut antrena deloc, a fost oricum greu pentru toată lumea. Partea mentală contează enorm în această perioadă, dar vom vedea meci cu meci”, și-a încheiat Halep conferința de presă.

