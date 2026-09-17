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„SIMONA – Povestea unui vis” este mini-seria documentară realizată de VOYO despre viața și cariera Simonei Halep. Producția are două părți și spune povestea fostului lider mondial de la primele antrenamente până la retragerea din tenis. Sunt imagini de arhivă, momente din culisele carierei și mărturii ale oamenilor care i-au fost alături.

Simona Halep, mărturisire despre presiunea marilor meciuri: „A trebuit să mă maturizez”

Documentarul începe cu primii ani ai Simonei Halep la Constanța și sacrificiile făcute pentru a ajunge în tenisul mare. Urmează ascensiunea în circuitul WTA și perioada în care românca a devenit una dintre cele mai bune jucătoare ale lumii. Sunt rememorate triumful de la Roland Garros din 2018, victoria de la Wimbledon din 2019 și cele 64 de săptămâni petrecute pe primul loc în clasamentul WTA.

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Simona Halep vorbește deschis și despre transformarea prin care a trecut de-a lungul carierei. Recunoaște că a avut nevoie de timp pentru a-și controla emoțiile și pentru a face față presiunii tribunelor.

„A trebuit să mă maturizez. Să am mai multă încredere în mine. Aveam mereu emoții când vedeam mulțimea. Asta pe moment. Când intram, tenisul îmi acapara toate simțurile. Așa am făcut față. Nu am arătat ca o persoană timidă pe teren. Înainte de finale îmi pregăteam speech-uri pentru victorie și înfrângere. Niciodată nu am spus ce am scris. Eu mi-am construit viața pentru că am vrut să fac ceea ce mi-am propus”, spune Simona Halep.

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Darren Cahill a fost prezent la meciul de retragere al Simonei Halep: „Mă emoționez mereu când vorbesc despre acea zi, ziua finalei de la Roland Garros”

Un capitol aparte este dedicat primului titlu de Grand Slam. Finala de la Roland Garros din 2018 a venit după două înfrângeri ale Simonei în ultimul act de la Paris. Darren Cahill își amintește presiunea enormă care exista înaintea meciului și descrie victoria drept unul dintre cele mai puternice momente din întreaga sa carieră.

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„Mă emoționez mereu când vorbesc despre acea zi, ziua finalei de la Roland Garros, tocmai din cauza presiunii care era pe Simona. E punctul maxim pe care l-am atins în cariera mea din sport. Atât ca jucător, cât și ca antrenor și ca om. Niciodată nu m-am mai simțit așa. A fost fericire, a fost eliberare, bucurie. Au fost multe lucruri. Când am văzut ce presiune are Simona pe umerii ei… Simțea tot. Românii o iubeau, dar România avea nevoie de acel titlu. A fost o eliberare. Cineva a spart bula. Încă simt că ieri a fost ziua aceea. Eram epuizat. Asta a spus și ea”, povestește Darren Cahill.

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Cum a depășit Simona Halep cel mai complicat moment al carierei

nu ocolește nici cel mai dificil episod din cariera Simonei Halep. Suspendarea pentru dopaj, procesul de la TAS și lupta pentru revenirea în tenis sunt prezentate prin mărturiile sportivei și ale celor care au fost aproape de ea. Darren Cahill vorbește despre impactul uriaș pe care cazul l-a avut asupra fostului lider mondial.

„A gestionat acel moment ca o campioană. E cea mai complicată perioadă prin care un sportiv poate să treacă. Integritatea și profesionalismul ei au fost mereu 100%. Nimeni, în afară de ea, nu va fi capabil să înțeleagă un asemenea stres. E greu să dormi, e greu să mai muncești. E ca și cum ai trăi în iad. Verifica de fiecare dată orice medicament de trei ori”, spune Darren Cahill în „SIMONA – Povestea unui vis”.

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Show de cinci stele la meciul de retragere al Simonei Halep

Povestea ajunge până la ultimul capitol al carierei. Aproximativ 10.000 de oameni au asistat la evenimentul dedicat fostului lider mondial.

Halep a revenit pe teren pentru meciuri demonstrative alături de Elina Svitolina, Gaël Monfils și Andrei Pavel. Darren Cahill și Daniel Dobre, doi dintre foștii săi antrenori, au fost și ei prezenți. Din tribune nu au lipsit nume uriașe ale sportului românesc, printre care Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi, Ilie Năstase, Virginia Ruzici și Horia Tecău.