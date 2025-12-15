Simona Halep e în culmea fericirii! Sportiva a dat vestea cea mare: ”E gata”

ADVERTISEMENT

Simona Halep a primit o veste bună chiar înainte de Crăciun. Albumul pe care sportiva l-a pregătit și care conține imagini fabuloase adunate în ultimii ani a fost în sfârșit lansat.

Albumul dedicat celebrei Simona Halep a fost lansat

Simona Halep s-a retras din tenis la începutul anului. Sportiva a făcut anunțul la Transylvania Open, după ce a pierdut meciul disputat în fața Luciei Bronzetti, chiar în luna februarie.

Deși nu mai este activă în tenisul profesionist însă, sportiva noastră continuă să fie prezentă la diferite evenimente. Aceasta a participat inclusiv la Turneul Campionilor în urmă cu câteva săptămâni.

Totodată, Simona Halep a fost surprinsă și cum se antrena alături de un alt sportiv în Dubai. Astfel, tenisul va rămâne mereu în sufletul ei. Iar albumul care a fost lansat astăzi confirmă acest lucru.

Ce conține, de fapt, acesta? Albumul dedicat sportivei conține mai multe fotografii, inclusiv unele personale, adunate de-a lungul anilor. Iar versiunea este una limitată, astfel că cei interesați ar fi bine să se grăbească.

„E gata. «Din România, Simona Halep» există! Primele fotografii cu albumul dedicat carierei Simonei Halep: versiunea limitată e prima care a ieșit din tipar”, anunță treizecizero.ro, prin intermediul rețelelor de socializare.

Val de reacții după anunțul venit

La scurt timp după venirea anunțului, fanii sportivei au reacționat și ei. Nu doar Simona Halep e încântată de acest moment, ci și cei care o urmăresc. Astfel, interesul pentru albumul cu imagini este unul destul de mare.

Sunt persoane care au transmis că abia așteaptă să îl răsfoiască. Alți internauți în schimb au comandat deja albumul, în timp ce alții au felicitat-o pe sportivă pentru acest pas important.

„Oh, abia aștept să-l răsfoiesc! Din nou, mulțumesc pentru implicarea voastră și pentru frumoasele cadouri pe care ni le oferiți!”, „Ce mai frumoasă jucătoare de tenis din lume!”, „Este deja comandat”, „Wowww, de-abia aștept!!! Cel mai frumos cadou de Crăciun! Mulțumim! Sunteți minunați!”, au fost doar câteva dintre mesajele pe care fanii Simonei Halep le-au lăsat în mediul online.

Simona Halep, despre momentul retragerii din tenis

Amintim faptul că decizia privind retragerea sportivei din tenis nu a fost deloc una ușoară. Pe de altă parte, .

Sportiva nu se mai regăsea pe teren, drept urmare, a simțit nevoia să facă un pas în spate. „Pur și simplu simțeam că locul meu nu mai e acolo. Mă simțeam foarte departe fizic, mi-am accidentat genunchiul care încă mă durea.

După ce am pierdut primul set, am luat o decizie și am spus: După asta mă opresc! Apoi m-am dus la părinții mei și le-am spus: Gata, vreau să mă opresc! Nimeni nu știa că acela va fi ultimul meci”, a recunoscut Simona.

În prezent, și totodată are timp să se și relaxeze. Aceasta nu mai are un program strict, drept urmare, se poate bucura din plin de timpul ei liber.