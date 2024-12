Simona Halep e pe pierdere în 2024. A câştigat din tenis de peste o mie de ori mai puţin decât în întreaga carieră

Simona Halep a avut un an în 2024 în care bucuria ridicării suspendării pentru dopaj a fost umbrită ulterior de numeroasele probleme medicale care au împiedicat-o să participe la turnee. În consecinţă, conturile jucătoarei din România au rămas aproape ”neatinse”, luând în calcul doar banii câștigați pe terenul de tenis.

Simona Halep a câştigat în 2024 din tenis aproximativ 30.000 de dolari

Puţină lume ar fi crezut că, începând luna martie, atunci când TAS i-a redus Simonei Halep la 9 luni pedeapsa de 4 ani dictată de ITIA în scandalul de dopaj de la US Open 2022, fosta lideră mondială nu va putea să participe la mai mult de 4 turnee din calendarul WTA.

Începutul a fost promiţător, imediat după ridicarea suspendării, când Simona Halep s-a prezentat decent la super-turneul de 1.000 de puncte de la Miami. , rămănând însă cu un cec consistent, de peste 23.000 de dolari.

A fost însă doar un simplu foc de paie, pentru Simona Halep urmând o perioadă foarte grea, în care şi-a pus multe întrebări privind capacitatea sa de a reveni la nivel înalt. Ca urmare, în luna mai a abandonat în primul meci de la un turneu de mică importanţă de la Paris, iar în luna octombrie a evoluat fără succes la două turnee desfăşurate în Hong Kong.

Per total, cu o singură victorie din cinci meciuri, la WTA 125 de la Hong Kong, în meciul cu australianca Arina Rodionova, Simona Halep n-a reuşit să depăşească suma de 30.000 de dolari câştigaţi din tenis în 2024. Site-ul WTA a făcut calculele precise, iar în dreptul româncei apar 29.226 de dolari, o sumă care nu acoperă, cu siguranţă, cheltuielile pe care le-a făcut, cu pregătirea şi deplasările.

Pentru Simona Halep e o mare dezamăgire pe plan financiar, ţinând cont de câştigurile sale anterioare suspendării. La 33 de ani, românca a câştigat pe terenurile de joc 40.232.663 de dolari, de peste o mie de ori mai mult decât suma ajunsă în conturile ei în 2024. De altfel, cu acest total, Simona Halep se menţine pe locul 3 în clasamentul all-time al banilor, după cele două surori Williams, Serena şi Venus, care au acumulat 94, respectiv 42 de milioane de dolari.

Simona Halep a renunţat la wild-cardurile primite de la Auckland şi Australian Open

Participând în luna decembrie la turneul demonstrativ de la Abu Dhabi, , Simona Halep a lăsat senzaţia că se poate prezenta la un nivel fizic optim la startul sezonului 2025.

Românca a primit chiar două wild-carduri, la Auckland şi în calificările pentru Australian Open, care i-ar fi dat ocazia să acumuleze puncte importante în clasamentul WTA. Deocamdată, jucând extrem de puţin în 2024, Simona Halep e doar pe locul 877 WTA, care nu-i permite să participe fără invitaţii la turneele majore.

”Din păcate am simţit din nou dureri la genunchi şi umăr. După ce am discutat cu echipa mea, am decis că este rezonabil să amân începutul sezonului. Nu este ceea ce mi-am dorit, dar aş vrea să le mulţumesc organizatorilor de la Auckland şi din Australia pentru wild card-uri. Mă voi odihni şi îmi propun ca următorul turneu să fie la Cluj (1-9 februarie), unde abia aştept să joc în faţa extraordinarilor fani români”, a fost anunţul trist făcut de Simona Halep la final de an.