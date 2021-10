Simona Halep e pregătită de finala cu Anett Kontaveit: “Ar fi magnific să câștig titlul! Nu mă așteptam să ajung aici”

Simona Halep a câștigat fără drept de apel meciul din semifinalele Transylvania Open împotriva , și va juca prima finală din acest sezon, cu Anett Kontaveit.

Simona Halep e pregătită de finala cu Anett Kontaveit: “Ar fi magnific să câştig titlul”

După meci, s-a declarat foarte mulțumită de jocul prestat, spunând că nu se aștepta să ajungă în finala unui turneu în 2021. Românca are regretul că sezonul se apropie de final, dar speră să își mențină această formă și în ianuarie, la Australian Open:

“Cred că în fiecare meci am jucat bine, nu doar azi. Marta Kostyuk nu a jucat ca înainte, a folosit slice-ul, a încercat să varieze cât mai mult jocul. Dar, evident, sunt foarte fericită de cum am jucat.

A fost un an dificil, nu mă aşteptam să joc vreo finală în acest sezon. Am jucat în fiecare zi foarte bine, am muncit foarte bine și rezultatele se văd. Fără fani, este foarte trist. Îi simt, îmi trimit mesaje multe. Ar fi magnific să câştig titlul, dar va fi un meci dificil.

“Este un pic păcat că se termină sezonul. Rămân cu încrederea din această săptămână”

Este un pic păcat că se termină sezonul. Rămân cu încrederea din această săptămână, vreau ca în ianuarie să fiu gata de joc și în cea mai bună formă pentru noul sezon.”

Simona Halep și-a îmbunătățit foarte mult serviciul în ultima perioadă, recunoscând că este una dintre cele mai vulnerabile capitole ale jocului său:

“Presiune există la fiecare meci, mai ales înainte de finală”

“La serviciu era cel mai mult de lucrat. Am discutat mult cu ei şi am hotărât să muncesc acest aspect. Vreau să îl menţin aşa pentru că nu am înălţime sau putere în braţ. Dar îmi dă încredere.

Nu am mai jucat demult așa bine. A intervenit și accidentarea, însă nu vreau să mă bucur pentru că mai am un meci de disputat. Sper să fiu în cea mai bună formă și să câștig. Ar fi cea mai dulce victorie.

Presiune există la fiecare meci, mai ales înainte de finală. Însă, voi intra pe teren concentrată să dau tot ce am mai bun”, a spus Simona.

“Am mai simțit puțină durere, dar nu ca și în urmă cu două zile. Am purtat și la acest meci un brâu”

Principala favorită a spus că încă simte puține dureri la spate, însă situația ei medicală este foarte bună, durerile fiind suportabile și, probabil, la ora finalei va fi aptă 100%:

“Sunt mult mai bine. Nu mă mai doare aproape deloc. Am mai simțit puțină durere, dar nu ca și în urmă cu două zile. Am purtat și la acest meci un brâu care m-a ajutat”, a spus Halep.

Finala dintre Anett Kontaveit și Simona Halep se va disputa duminică, de la ora 17:00. Sportiva din Estonia se califică la Turneul Campioanelor dacă va reuși să se impună la Transylvania Open, presiunea mai mare fiind pe Kontaveit.