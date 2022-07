Simona Halep – Elena Rybakina, Live video ora 17:00 în semifinale la Wimbledon 2022. Ultimul hop înainte de finală

Meciul Simona Halep – Elena Rybakina are loc joi, 7 iulie, cu începere de la ora 17:00, în cadrul celei de-a doua semifinale a turneului de Grand Slam pe iarbă de la Wimbledon. În prima semifinală, de la ora 15:30, Ons Jabeur este mare favorită în faţa jucătoarei revelaţie a acestei ediţii, Tatjana Maria din Germania.

Unde se joacă meciul Simona Halep – Elena Rybakina, din semifinalele turneului de Grand Slam de la Wimbledon

Întâlnirea Simona Halep – Elena Rybakina se dispută joi, 7 iulie, de la ora 17:00, pe terenul Central de la All England Club, unde se joacă toate partidele an de an de la turneul de Grand Slam pe iarbă de la Wimbledon. Meciul contează drept a doua semifinală de la această ediţie a competiţiei londoneze.

ADVERTISEMENT

Simona Halep a jucat ultimele două meciuri pe terenul Central, optimea de finală cu Paola Badosa şi pe care le-a câştigat autoritar, în două seturi, şi a ţinut să mulţumească de fiecare dată publicului pentru felul călduros în care a fost primită, fără a mai vorbi de aportul grupului de români care au încurajat-o frenetic meci de meci.

Cine transmite la TV partida Simona Halep – Elena Rybakina

Partida Simona Halep – Elena Rybakina se joacă joi, 7 iulie, de la ora 17:00, pe terenul Central, în semifinala turneului de Grand Slam de la Wimbledon şi este transmisă în direct şi în exclusivitate de canalul Eurosport. O mai puteţi viziona şi intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO, în cazul în care nu aveţi posibiltatea să o urmăriţi la TV.

ADVERTISEMENT

Prognoza vremii exprimată de meteorologi este una optimistă şi pentru ziua de joi, 7 iulie, în sensul în care nu există nici cel mai pericol de ploaie şi pentru organizatori acest lucru este extrem de important, ştiut fiind că în Marea Britanie ploile sunt ceva foarte frecvent. Temperatura zilei va ajunge la maxim 25 de grade, cu două grade mai puţin la ora jocului lui Halep.

Simona Halep a devenit marea favorită la câştigarea turneului

a trecut aproape la pas în sferturi de Amanda Anisimova. Am spus aproape şi nu la pas, deşi a fost victorie în două seturi, ca urmare a faptului că în setul al doilea, la scorul de 5-1, când mai avea un singur game pentru a închide partida, românca a avut o sincopă neaşteptată şi periculoasă. A pierdut game după game până la 5-4, scor la care pe serviciul Simonei, Anisimova a condus cu 40-0 şi nu se ştie ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi egalat.

ADVERTISEMENT

Din fericire, americanca a comis trei greşeli uşoare la rând, a urmat un as din serviciu pentru Simona, care imediat a valorificat mingea de meci avută. Cu tot acest hiat într-o evoluţie altfel bună spre foarte bună, la câştigarea pentru a doua oară a trofeului la Wimbledon, deşi Ons Jabeur este o jucătoare de mare calitate, iar Elena Rybakina nu va fi deloc un obstacol facil.

Cote la pariuri la jocul Simona Halep – Elena Rybakina

Simona Halep este de departe jucătoarea cu prima şansă la calificarea în finală. Cota ei la victorie variază, în funcţie de agenţii, între 1,35 şi 1,40.

ADVERTISEMENT

Pentru jucătoarea din Kazahstan, locul 23 WTA, bookmakerii au acordat cote între 3,35 -3,40. Un set luat de Rybakina face mult mai mult decât victoria Simonei, adică 1,90.

ADVERTISEMENT

. Scorul la general este de 2-1 pentru Halep. Începutul nu a fost prea bun, la Wuhan, în 2019, românca a abadonat în setul 1, la scorul de 4-5, din cauza unei accidentări. A egalat situaţia într-o finală de mare dramatism la Dubai, în 2020, 2-1 cu victorie la tie-break şi a trecut la conducere în 2021, la US Open.