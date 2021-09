Simona Halep – Elina Svitolina, Live video ora 19:00 în optimi la US Open. Ca între cunoştinţe vechi

Meciul Simona Halep – Elina Svitolina are loc duminică, 5 septembrie, cu începere de la ora 19:00, în cadrul optimilor de finală ale ultimului turneu de Grand Slam al anului, US Open, ce se desfăşoară pe arenele de la Flushing Meadows, în New York.

Unde se joacă meciul Simona Halep – Elina Svitolina

Confruntarea – Elina Svitolina se dispută duminică, 5 septembrie, de la ora 19:00, pe cea mai importantă arenă de la US Open, arena Arthur Ashe, care are şi acoperiş rabatabil, în caz de ploaie. Simona a jucat toate partidele de până acum pe terenurile principale, doar în turul 2 ar fi trebuit să joace pe un obscur teren 17 cu Kristina Kucova, dar ploaia a mutat meciul pe arena Louis Armstrong.

Ca de obicei, vor fi mulţi spectatori în tribune, care vor asigura un cadru adecvat sportivelor pentru un astfel de meci la vârf între locurile 12 WTA şi respectiv 5 WTA, Halep ajungând în această situaţie nu datorită lipsei de rezultate, ci a faptului că a stat mult pe tuşă, accidentată.

Cine transmite la TV partida Simona Halep – Elina Svitolina

Partida – Elina Svitolina se joacă duminică, 5 septembrie, de la ora 19:00 pe arena Arthur Ashe, cea mai importantă arenă de la US Open şi este transmisă în direct şi în exclusivitate de postul Eurosport 1, cel care deţine exclusivitate asupra turneelor de Grand Slam în România. O mai puteţi urmări şi pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La New York se anunţă o zi chiar frumoasă, cu temperatură perfectă, în jur de 25-26 de grade şi fără precipitaţii şi vestea bună ar fi că această vreme ar predomina şi în a doua săptămână a turneului de Grand Slam de la US Open, aşa că faptul că jocul are loc pe arena Arthur Ashe nu va avea importanţă ca în situaţia în care ar ploua şi s-ar trage acoperişul.

Specialiştii americani merg pe mâna Simonei în trei seturi

Un meci Simona Halep – Elina Svitolina a fost considerat întotdeauna drept un eveniment la vârf în tenisul feminin, fiind de fiecare dată partide extrem de disputate şi de spectaculoase. Specialiştii americani de la publicaţia online World Tennis.com cred că aşa va şi de această dată şi analizează care ar fi atuurile cu care pot să se impună cele două sportive.

La Svitolina se apreciază faptul că i-a mers foarte bine primul serviciu pe durata turneului, un procentaj de 86 la sută per total şi că este printre puţinele jucătoare care ţine la schimburile lungi de mingii (raliuri). Însă o văd pe Simona Halep mult mai motivată, capabilă să joace din nou la un înalt nivel şi verdictul lor este victorie Halep în trei seturi.

Halep are două succese şi trei finale pierdute în Grand Slam-uri, Svitolina nici unul

Halep are două succese în Grand Slam-uri, Roland Garros în 2018 şi Wimbledon în 2019, şi a mai jucat finale la Roland Garros în 2014 şi 2017 şi la Australian Open în 2018, în timp ce Elina Svitolina încă nu şi-a trecut în palmares nici un Grand Slam, deşi are 16 succese WTA, cel mai important fiind Turneul Campioanelor în 2018.

Totuşi, ucraineanca este considerată a fi jucătoarea cu cel mai complet joc din circuitul feminin, având foarte puţine puncte slabe de exploatat. Singurul aspect care îi conferă o anumită vulnerabilitate este cel mental, în sensul în care în momentul în care pierde mai multe puncte la rând se reechilibrează destul de greu sau chiar nu mai reuşeşte să reintre în joc.

Cote la pariuri pentru întâlnirea Simona Halep – Elina Svitolina

Bookmakerii consideră acest meci a fi unul foarte echilibrat, prin urmare şi cotele pentru victorie sunt foarte apropiate. Ca şi în partida anterioară, cu Elena Rybakina, Halep pleacă într-un uşor dezavantaj: 1,95 faţă de 1,85, cât a primit jucătoarea din Ucraina, căsătorită de puţin timp cu jucătorul francez Gael Monfils.

Istoricul meciurilor directe este şi el de un echilibru perfect. Sunt 10 meciuri şi victoriile sunt împărţite în mod egal, câte cinci. Svitolina a câştigat ultimul meci direct, la Turneul Campioanelor în 2019 dar în cele două jocuri care au avut loc în cadrul unor turnee de Grand Slam Simona s-a impus şi la Roland Garros, cu o revenire ieşită din comun, în sferturi de finală 2017 şi la Wimbledon în 2019 în semifinale.