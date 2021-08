Simona Halep, fericită după victoria din primul tur de la US Open: „Am mare încredere și mă simt bine!”

Românca s-a impus în două seturi, scor 6-4, 7-6, urmând să joace în turul 2 al US Open împotriva Kristinei Kucova, cea care a trecut în două seturi de Ann Li.

Meciul câștigat în fața Camillei Giorgi a fost primul meci al Simonei după accidentarea suferită la turneul de la Cincinnati, acolo unde a fost nevoită să abandoneze partida cu Jessica Pegula.

Simona Halep, încrezătoare după victoria din primul tur de la US Open

, câștigând partida cu Camilla Giorgi, iar sportiva noastră a recunoscut că se simte mult mai bine și este încrezătoare în ceea ce privește parcursul de la turneul american.

„Sunt foarte mulțumit de victorie, am avut probleme fizice, dar am mare încredere și mă simt bine. Am schimbat mai multe, am lucrat la serviciu și am mai multă încredere când servesc.

Seamănă echipamentul meu cu steagul nostru, dar așa este echipamentul doar”, a spus Simona la finalul meciului.

Fanii au asaltat-o pentru autografe și poze

le-a mulțumit fanilor pentru mesajele de încurajare, pe care le-a primit după turneul WTA de la Cincinnati, acolo unde a fost nevoită să abandoneze.

Românca a stat la finalul partidei cu Camilla Giorgi și a făcut mai multe poze cu fanii veniți special pentru a o vedea, cărora le-a dat și mai multe autografe.

„Ești cea mai tare, Simona!”, a fost replica unui suporter în timp ce Simona îi semna mingea de tenis, după care a reușit să își facă și o poză cu aceasta.

Confruntarea Simona Halep – Camila Giorgi s-a dispută luni, 30 august, de la ora 18:00, pe Grandstand din cadrul complexului Billie Jean King de la Flushing Meadows din cartierul Queen al New York-ului. Este unul dintre capetele de afiș ale primului tur la US Open 2021.

A fost un adversar dificil pentru Simona, Camilla Giorgi fiind încrezătoare, sportiva din Italia câștigând turneul de la Montreal, acolo unde Simona Halep a fost eliminată încă din primul tur.

De menționat este faptul că Simona Halep abia revenise la Montreal după o accidentare dură suferită, care nu a lăsat-o să reprezinte România la Jocurile Olimpice.